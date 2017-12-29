Apple ile 'Steve Jobs' karşı karşıya geldi, Apple davayı kaybetti

Apple, Steve Jobs adlı İtalyan şirketi ile arasında devam eden telif hakkı savaşını kaybetti. Böylece iki kardeş, Apple'ın kurucusunun adını verdikleri giyim markasının isim hakkını tescillemiş oldu.

© AFP 2017/ TONY AVELAR Steve Jobs’tan Mark Zuckerberg’e : Dünyanın en başarılı 8 insanının sabah ritüelleri 8

Apple, Steve Jobs adlı İtalyan şirketi ile arasında devam eden telif hakkı savaşını kaybetti. Böylece iki kardeş, Apple'ın kurucusunun adını verdikleri giyim markasının isim hakkını tescillemiş oldu.

Telif hakkı savaşı, 2012 yılında Vincenzo ve Giacomo Barbato isimli iki kardeşin, Apple'ın, Jobs'ın ismini ticari marka olarak ilan etmediğini fark etmesi ve kendi markalarında kullanması ile başlamıştı.

'J HARFİ ISIRILAMAZ'

Bu isimde bir giyim mağazası açıldığını fark eden Apple, aynı zamanda Jobs'ın adının verildiği şirketin logosunun da Apple logosunun benzeri olduğunu gerekçe göstererek konuyu yargıya taşımıştı.

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme, logosunda 'J' harfi bulunan şirketin Apple logosuyla benzerlik taşımadığını ve ayrıca 'J' harfinin elma gibi ısırılamayacağından dolayı logoyu yarık J harfi olarak kabul ettiğini söyleyerek, iki kardeşin markasını onayladı.