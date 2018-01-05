Hip-hop ve R&B, ABD’de ilk kez rock müziği geride bıraktı

Rock müzik ise ilk kez hip-Hop ve R&B’nin gerisinde kalarak müzik tüketiminin yüzde 20.8’lik kısmını oluşturdu.
Hip-hop and R&B overtake rock as biggest music genre in US https://t.co/RTNeFAcHeV The Guardian World News— DJ LNR (@DJLNR) January 5, 2018
Hip-hop and R&B surpassed rock for the first time in 2017 as the biggest music genre in the United States, but British artist Ed Sheeran’s romantic pop album Divide was …
Rock müziğe ilginin azalması, yılın en büyük açıkhava festivalleri arasında yer alan Coachella'nın katılımcıları arasında da kendini gösterdi. Festivalin 19 yıllık tarihinde ilk kez sahne kadrosunda ana katılımcılar (headliner) arasında gruplar arasında bir rock grubu/ şarkıcısı yer almadı.
January 3, 2018
RADYO, İNTERNET VE DİJİTAL ORTAMIN YILDIZI ED SHEERAN
Öte yandan pop şarkıcısı Taylor Swift’in 'Reputation'ı 1.9 milyonla yılın en çok satan albümü oldu.
Ancak radyo, dijital ortam ve internet üzerinden dinlemelerde baskın isim İngiliz şarkıcı Ed Sheeran oldu. Sheeran’ın 'Divide' albümü yılın en çok satılan ikinci albümü oldu. 26 yaşındaki şarkıcının 'Shape of You' adlı parçası da 33 hafta boyunca Billboard’ın en çok dinlenen 100 şarkı listesinde yer aldı ve 1 milyar kez dinlendi.
.@EdSheeran's "Divide" is Nielsen Music's Top Album of 2017 in U.S. https://t.co/bXDvTYJMPB pic.twitter.com/bgJLzwCmAW— billboard (@billboard) January 4, 2018
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