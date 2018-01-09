Suudi Arabistan’da eşcinsel evlilik videosu viral oldu

Suudi Arabistan’da iki erkeğin evlendiği düğün görüntüleri viral oldu.

Gerçek mi şaka mı olduğu henüz anlaşılmayan görüntüler ülkede tartışma yaratırken, polisin bazı kişileri gözaltına aldığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan'da yetkililer eşcinsel bir evlilik törenine ait olduğu iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı.

Konukların arasında yerel kıyafetleriyle yürüyen bir çiftin ve konfeti fırlatan erkeklerin görüldüğü video, ülkede viral oldu.

Suudi Arabistan'da uygulanan şeriat kanunları kadınlar ve erkeklerin eşcinsel evlilik yapmalarını yasaklıyor. LGBT bireyler ülkede kırbaç ve ölüm cezasıyla karşı karşıya.

Görüntülerin gerçek bir evlilik törenine ait olup olmadığı henüz anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü videonun şaka olduğunu düşünse de, konuyu hafife almayan Suudi Arabistan yönetimi soruşturma başlattı.

هذا #زواج_مثليين فى العارضيات التابعه لمنطقه مكه وهذا يؤكد لاننا جعلنا بلدنا لكل أجنبي إلى أن أستوطن وظن أن هذه بلده وسمى نفسه #مواليد! pic.twitter.com/7FDnmp5NGi — alhothly (@MARAMSAAD3322) January 3, 2018

​ © Fotoğraf: Twitter Suudi Arabistan: Şeriat kanunlarına göre ölüm

Görüntülerin, Mekke yakınlarındaki Aradiyat'ta kaydedildiği belirtilirken Al-Arabi internet sitesi, polisin töreni basarak katılımcıları gözaltına aldığını ileri sürdü. Gözaltına alınan kişilerin akıbeti ise meçhul.

Newsweek'te yer alan habere göre video sosyal medyada nefret söylemlerine yol açtı. Suudi Arabistan ve ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip kimi ülkelerden kullanıcılar, eşcinselliği eleştiren paylaşımlarda bulundular.

Kimileri ülkedeki yabancıları suçlarken, bazı kişiler ise törenin Mekke'ye yakın olmasını da eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı hesabından "Yeryüzündeki en temiz noktada… İki eşcinsel Suudi evleniyor" iletisini paylaştı.