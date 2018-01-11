YouTube, intihar eden birinin cesedini gösteren vlogger Logan Paul ile ilişkisini kesti

YouTube, Japonya'daki gezisi sırasında bir ormanda intihar eden bir kişinin cesedini videoya çekerek 15 milyon takipçisi ile paylaşan ABD'li YouTube fenomeni Logan Paul ile ticari ilişkisini sonlandırdı.

© AP Photo/ Richard Shotwell Japonya'da intihar eden birini gösterdiği için tepki çeken ünlü YouTuber Logan Paul özür diledi

YouTube, 31 Aralık'ta Japonya'daki Fuji Dağı yakınlarında bulunan Aokigahara'da (İntihar Ormanı) intihar etmiş bir kişinin cesedini sitedeki 15 milyon kişiyle paylaşan ünlü vlogger (video blogger) Logan Paul ile ticari ilişkisini sonlandırdı.

Buna göre Paul'un sitedeki kanalları artık büyük YouTube içerik üreticilerinin ciddi bir gelir kaynağı olan Google Önerilen reklam programında yer almayacak.

YouTube ayrıca 22 yaşındaki Paul ile birlikte hazırlanan özgün projeleri de durdurduğunu açıkladı. Paul artık YouTube Red'in 'Foursome' adlı komedi dizisinde de oynamayacak.

YouTube sözcülerinden biri yaptığı açıklamada "Son olayların ışığında Logan Paul'un videolarını Google Önerilen'den çıkartma kararı aldık. Ek olarak Logan artık Foursome'ın 4. sezonunda oynamayacak ve Logan'ın yeni projeleri de durdu" dedi.

ÖZÜRLER FAYDA ETMEDİ

Paul'un intihar eden kişinin cesedini çekerken arkadaşlarıyla birlikte yaptığı şakalar da tepki çekmiş aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok kişi sosyal medya üzerinden kızgınlıklarını ifade etmişti.

Paul ise biri yazılı diğeri görüntülü olmak üzere 2 ayrı özür açıklaması yapmıştı.

​Genç vlogger yazılı açıklamasında 'yaşadığı şok nedeniyle yanlış bir iş yaptığını' söylemiş, görüntülü özründe ise "Bu videoyu asla yayınlamamalıydım. Kameraları indirip kaydı durdurmalıydım. Kendimden utanıyorum. Kendimi hayal kırıklığına uğrattım" demişti.

Kendisini savunanlara da seslenen Paul "Eylemlerimi savunan hayranlarım lütfen bunu yapmayın. Savunulacak tarafları yok" ifadelerini kullanmıştı.