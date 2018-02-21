Sağlık Bakanlığı ve Rospotrebnadzor yetkilileri, turist sezonunda hastalıkların önlenmesini konuştu

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ve Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri, iki ülke vatandaşlarının turist sezonunda gerekli sağlık koşullarının sağlanması ve Türkiye’de tatil yapan Rus turistlerin sağlığıyla ilgili risklerin düşürülmesi konularını ele aldı.

Rospotrebradzor’dan yapılan açıklamada “Rospotrebnadzor ve Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında 20 Şubat 2018’de görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin amacı turist sezonu öncesinde iki ülkenin vatandaşlarının sağlık koşullarının sağlanması ve Türkiye’ye giden Rusya vatandaşlarının sağlığıyla ilgili risklerin düşürülmesiydi” ifadeleri kullanıldı.

Görüşmenin iki ülke arasında bulaşıcı hastalıklara karşı mücadeleye yönelik memorandum çerçevesinde, Rusya’nın girişimiyle başlatıldığı belirtilen açıklamada, tarafların konuyla ilgili birbirini bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, herhangi bir salgın hastalık konusunda bilgi verme ve duruma müdahale etmek için işbirliği mekanizmalarının ele alındığı da vurgulandı.

© REUTERS/ Josue Decavele Rospotrebnadzor: Rus turistlerin Zika virüsüne karşı güvenliği için Türk yetkililerle görüşeceğiz

Açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Rus yetkililere Türkiye topraklarında Zika virüsü ve şarbon hastalığıyla ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda taraflar Rus ve Türk turistleri tehdit eden salgın durumları ile ilgili karşı tarafı düzenli olarak bilgilendirme konusunda anlaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Sağlık Bakanlığı'nı kaynak göstererek Artvin, Rize ve Trabzon kentlerinde Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandığını belirtmişti.