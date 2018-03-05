MeToo etkisiyle otomobil fuarlarında bir devrin sonu

'FUAR BEBEKLERİNE' VEDA
Cinsel istismarla mücadele kampanyasının hayatın tüm alanlarını etkilediğini belirten Bloomberg, perşembe günü başlayacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda birçok şirketin 'fuar bebekleri' diye de söz edilen mini etekli-yüksek topuklu kadın modelleri standlarda kullanmama kararı aldığına dikkat çekti.
Bu kararı alan şirketlerin başını Japonya'dan Toyota, Nissan, Güney Kore'den Ssangyong Motor çekiyor.
MODEL YERİNE UZMAN
Nissan'ın İsviçre'deki sözcüsü Sara Jenkins, ''Zaman değişti, standda ürün uzmanları kullanmak çok daha mantıklı, çünkü biz otomobil satıyoruz'' dedi.
Toyota'nın lüks markası Lexus, Cenevre Otomobil Fuarı'na modeller olmaksızın katılacağını duyururken PSA Peugeot Citroen grubunun da aynı tercihte bulunduğu söyleniyor.
Fiat Chrysler'ın, #MeToo hareketinin tepkisini çekmekten korktuğu için bazı kadın modellerle sözleimesini iptal ettiği belirtildi. Maserati, Jeep ve Alfa Romeo markalarının da üreticisi olan İtalyan-Amerikan ortaklığındaki şirketin daha kapalı kıyafetler giydireceği kadın modelleri erkek modellerle birlikte kullanmayı planladığı öğrenildi.
PİRELLİ DE ÇARK ETTİ
Genelde çıplak kadın görüntüleri kullandığı takvimiyle de tanınan İtalyan otomobil lastiği üreticisi Pirelli de Cenevre Otomobil Fuarı'nda dekolte değil de, siyah ceket-pantalon giyimli kadın modellerle boy göstermeye hazırlanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)