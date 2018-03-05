MeToo etkisiyle otomobil fuarlarında bir devrin sonu

#MeToo (#BenDe) kampanyası F1'deki grid kızlarının ardından otomobil fuarlarındaki hostesleri de vurdu. Bu yıl 8-18 Mart arası 88.'si düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'na (Geneva Motor Show) katılacak birçok küresel otomobil markası standlarında mini etekli-yüksek topuklu kadın modellere yer vermeme kararı aldı.

Hollywood'da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın cinsel saldırılarını ifşa etmek için başlayıp herkesi kapsayacak şekilde tüm dünyaya yayılan #MeToo (#BenDe) kampanyası, otomobil sektöründe de önemli değişiklilere yol açıyor.

'FUAR BEBEKLERİNE' VEDA

Cinsel istismarla mücadele kampanyasının hayatın tüm alanlarını etkilediğini belirten Bloomberg, perşembe günü başlayacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda birçok şirketin 'fuar bebekleri' diye de söz edilen mini etekli-yüksek topuklu kadın modelleri standlarda kullanmama kararı aldığına dikkat çekti.

© REUTERS/ Carlos Barria Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Bu kararı alan şirketlerin başını Japonya'dan Toyota, Nissan, Güney Kore'den Ssangyong Motor çekiyor.

MODEL YERİNE UZMAN

Nissan'ın İsviçre'deki sözcüsü Sara Jenkins, ''Zaman değişti, standda ürün uzmanları kullanmak çok daha mantıklı, çünkü biz otomobil satıyoruz'' dedi.

Toyota'nın lüks markası Lexus, Cenevre Otomobil Fuarı'na modeller olmaksızın katılacağını duyururken PSA Peugeot Citroen grubunun da aynı tercihte bulunduğu söyleniyor.

© AP Photo/ Paul Morigi/Invision for JPMorgan Chase & Co. Onlarca kadına cinsel tacizle suçlanan yapımcı Weinstein'ın şirketi kadınların yönetimindeki gruba satıldı

Fiat Chrysler'ın, #MeToo hareketinin tepkisini çekmekten korktuğu için bazı kadın modellerle sözleimesini iptal ettiği belirtildi. Maserati, Jeep ve Alfa Romeo markalarının da üreticisi olan İtalyan-Amerikan ortaklığındaki şirketin daha kapalı kıyafetler giydireceği kadın modelleri erkek modellerle birlikte kullanmayı planladığı öğrenildi.

PİRELLİ DE ÇARK ETTİ

Genelde çıplak kadın görüntüleri kullandığı takvimiyle de tanınan İtalyan otomobil lastiği üreticisi Pirelli de Cenevre Otomobil Fuarı'nda dekolte değil de, siyah ceket-pantalon giyimli kadın modellerle boy göstermeye hazırlanıyor.