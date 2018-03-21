Zuckerberg'den Facebook skandalı hakkında ilk açıklama

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica olayında Facebook'un hatalı olduğunu kabul etti. Zuckerberg, skandalla ilgili şirket içi araştırmanın sürdüğünü ve bilgileri izinsiz kullananların kurum tarafından engelleneceğini vurguladı.

'VERİLERİNİZİ KORUYAMIYORSAK, SİZİ HAK ETMİYORUZ DEMEKTİR'

Zuckerberg, 50 milyon kullanıcı profiline ait verilerin Cambridge Analytica veri şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıkması üzerine olayla ilgili Çarşamba günü yaptığı ilk açıklamada "Hata yaptık" dedi. Zuckerberg, Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada yaptıkları hataların, kullanıcıların verilerinin analiz şirketinin eline geçmesine neden olduğunu belirtip "Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var, eğer bunu yapamıyorsak sizi de hak etmiyoruz demektir" mesajı paylaştı.

<br>

'İYİ HABER: BUNA ENGEL OLMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR YILLAR ÖNCE ZATEN ATILMIŞTI'

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook zaman tünelinin en karanlık noktasında

Açıklamada, "Tam olarak ne olduğunu anlamak ve tekrar yaşanmasına engel olmak için neler yapılması gerektiğini inceliyordum. İyi haber, buna engel olmak için gerekli adımlar yıllar önce zaten atılmıştı. Ama yine de hata yaptık" dendi.

SKANDALI GAZETEDEN ÖĞRENMİŞ

Zuckerberg, verileri elde etmek için Facebook'ta kişisel bir test uygulaması açan ve bu verileri daha sonra Cambridge Analytica'ya veren akademisyen Aleksandr Kogan'ın yaptıklarından Guardian gazetesi aracılığıyla haberdar olduğunu, kullanıcıların izni olmadan veri paylaşımının şirket politikalarının ihlali sayıldığını söyledi.

Zuckerberg, Kogan'ın erişiminin kesildiği ve Cambridge Analytica ile Kogan'dan bu verileri silmelerini istediklerini, verilerin silinmediğini ise geçen hafta Guardian, New York Times ve Channel 4'un haberlerinden öğrendiklerini ifade etti.

'ARAMIZDAKİ GÜVEN SUİSTİMAL EDİLDİ'

'Aleksandr Kogan, Cambridge Analytica ve Facebook arasındaki güvenin suiistimal edildiğini' söyleyen Zuckerberg bunun aynı zamanda 'Facebook ve verilerini Facebook'la paylaşan kullanıcılar arasındaki güvenin de suiistimal edilmesi' anlamına geldiğini yazdı.

Açıklamada Facebook'un atacağı adımlar şöyle sıralandı:

Sosyal platformun 2014'te 'veri erişimine erişim kısıtlaması' getirilmeden önce geniş kapsamlı bilgilere erişimi olan tüm uygulamaların incelenmesi

Şüpheli faaliyetlerde bulunduğu düşünülen uygulamaların denetlenmesi

Denetlenmeyi kabul etmeyen uygulama geliştiricilerinin yasaklanması

Kişisel bilgileri usulsüz kullanan uygulama geliştiricilerinin yasaklanması ve 'etkilenen tüm kullanıcıların bundan haberdar edilmesi'

Zuckerberg gelecekte yapacaklarıyla ilgili de şunları söyledi:

Benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması için uygulamalara veri erişimi kısıtlaması getirilmesi