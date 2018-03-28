Hayatında aldığı ilk bilete büyük ikramiye vurdu

BBC'nin haberine göre, Quebec'te yaşayan ve 14 Mart'ta 18 yaşına giren Charlie Lagarde, bunu kutlamak için ilk kez piyango bileti ve bir şişe şampanya aldı.

Biletine 780.000 dolar büyük ikramiye isabet eden Lagarde, paranın tamamı yerine vergiye tabi olmayan, ömür boyu haftada 1000 dolar seçeneğini tercih etti.

Piyango kuruluşunun sözcüsü Patrice Lavoie, "Yılda 100.000 dolardan fazla vergisiz maaşa eşdeğer. Yani genç bir hanımefendi için hayatta harika bir başlangıç" yorumunu yaptı.

Charlie Lagarde (pictured in the middle) a Canadian teenager who struck the jackpot on her 18th birthday has chosen earning $1,000 every week for life instead of a $1 million lump sum now.~@cbbc 🤔



Does she hold a life guarantee?!!

Jackpots so called 'wins' are stage managed. pic.twitter.com/4JehHOsLmp — Rahman (@africanrahman) 28 Mart 2018

Parayı eğitim ve seyahat için kullanmayı planlayan Lagarde, "Fotoğrafçılık okumak istiyorum. Hayallerimden biri National Geographic için çalışmak" dedi.