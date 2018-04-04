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    Lale- İstanbul

    İBB Başkanı Uysal: İstanbul'da 30 milyon lale ekildi, bugün itibarıyla lalelerimizin tamamı yerli ve milli

    © AA/ Yasin Aras
    Yaşam
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal "Emirgan parkına yaklaşık üç buçuk milyon adet lale ekilmiş vaziyette. Toplam İstanbul genelinde 30 milyon adet. Daha önceleri Türkiye’de yeteri kadar üretim yapılmadığı için belki de yurt dışından getirilerek bu başladı ama bugün itibarıyla lalelerimizin tamamı yerli ve milli" dedi.

    13. İstanbul Lale Festivali'nin Emirgan Korusu'ndaki açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, önceki yıllarda lalenin sadece fotoğraflarda yer alan bir çiçek olduğunu söyledi.

    Uysal, 13 yıl önce başlayan çalışmalar neticesinde ve bu festival sayesinde dünyada lalenin İstanbul ile özdeş hale geldiğini belirterek, "İstanbul'dan hayat bulmuş, İstanbul'dan dünyaya yayılmış, bizimle birebir aynı anlama gelen, belki de dünyada baktığımız zaman İstanbul'u ne ile tanımlıyoruz dersek onu ifade eden lale, bu festivaller ile inşallah İstanbul'umuza dönmüş oldu" diye konuştu.

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    'ŞU ANDA EKİMİNİ YAPTIĞIMIZ YAKLAŞIK 125 ÇEŞİT LALE VAR'

    Lalenin İstanbul'da yaşayan herkes tarafından az buçuk olsa  da tanınır hale geldiğine dikkati çeken Uysal, "1700’lü yıllarda İstanbul’da, toplamda bin 588 lale çeşidi tespit edildiği söylenir. Şu anda bizim İstanbul’da ekimini yaptığımız, dikimini yaptığımız yaklaşık 125 çeşit var. Onda birden bile daha az. Bunu tekrar gündeme almak, bütün lale çeşitlerine tekrar hayat buldurmak adına, İstanbul’da sadece lale festivali değil, aynı zamanda kurulmuş bir lale vakfımız var. Onun çalışmaları var. Bunun devamı inşallah gelecek diyoruz" ifadelerini kullandı.

    İstanbul’daki yoğun hayat temposu içinde lale dışında şehre ait diğer güzel adetlerin de kaybolduğunu hatırlatan Uysal, şöyle konuştu: “İnşallah o kaybolan İstanbul’un güzelliklerini ortaya çıkaran çiçeklerimizle ilgili de 1-30 Mayıs arasında çiçek festivalimiz olacak. Şu anda lale festivalinde sadece belediye olarak bizler değil, artık dünyaya Türkiye'den çiçek ihraç edilirken, üreticilerimiz lale ihracına başlamış, vatandaşlarımız lale diker hale gelmiş bu lale artık herkesin birebir ilgi sahasına girmiş.

    Emirgan parkına yaklaşık üç buçuk milyon adet lale ekilmiş vaziyette. Toplam İstanbul genelinde 30 milyon adet. Daha önceleri Türkiye’de yeteri kadar üretim yapılmadığı için belki de yurt dışından getirilerek bu başladı ama bugün itibarıyla lalelerimizin tamamı yerli ve milli. İstanbul’un, Şile’nin, Çatalca’nın köyleri. İstanbul’un dışında belirli yerlerde üretim yaptırılarak bu lalelerimiz Türkiye’den temin ediliyor." 

    LALE FESTİVALİ KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLERİN MALİYETİ 10.5 MİLYON LİRA

    Uysal, lale festivali kapsamında yapılan etkinliklerin maliyetinin 10.5 milyon lira olduğunu kaydederek, "Biz lale festivalinde hem İstanbul’u lale ile buluşturduk hem de köylülerimizi lale üreticisi yaptık. Onlara bir iş kapısı ekmek kapısı oldu. Hem çiçek ihracatçılarımızı lale ihracatı yapar hale getirmiş olduk. İnşallah bu devam edecek" diye devam etti.

    Etiketler:
    Lale, İBB, Mevlüt Uysal, Emirgan, İstanbul
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