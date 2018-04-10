Sigaraya ergenlikte başlamak daha çok alkol tüketilmesine yol açıyor olabilir

Fareler üzerinde yapılan bir araştırma, nikotine ergenlik döneminde maruz kalmanın yetişkinlikle maruz kalmaya göre daha riskli olabileceğini ortaya koydu.

Yapılan son araştırma, sigaraya ergenlik çağında başlamanın, beynin ödüllere tepki verme şeklinde değişikliklere yol açtığı için, bu kötü alışkanlığı yetişkinlikte edinmekten çok daha zarar verici olabileceğini ortaya koydu.

Newsweek'te yer alan habere göre, fareler üzerinde yapılan deneylerde nikotine maruz kalmanın davranışları ve beyin aktivitesini nasıl etkilediği araştırıldı.

Bir grup genç fareye enjeksiyonlarla günlük olarak nikotin verildi, kontrol grubunda yer alan genç fareler ise nikotine maruz kalmadan büyütüldü.

Bu iki grubun yanı sıra yetişkin bir grup fareye de günlük olarak nikotin verildi.

NİKOTİN VERİLEN FARELER DAHA ÇOK ALKOLLÜ İÇECEK TÜKETTİ

Genç fareler yetişkinliğe eriştiklerinde deneydeki tüm farelerin istediklerinde bir kolu iterek içebildikleri, hafifçe tatlandırılmış alkollü içeceğe ulaşmalarına izin verildi.

Sonuçlar ergenlikte nikotine maruz kalan farelerin, nikotin verilmeyen ve yetişkinlikte nikotine verilen farelere oranla daha fazla alkollü içecek içtiklerini gösterdi.

BEYİNDEKİ ÖDÜL SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Araştırmada ayrıca endişenin düzenlenmesiyle bağlantılı olan ve beynin belirli aktivitelerini yatıştıran bir nörotransmiter olan gama-aminobütirik asit (GABA) başta olmak üzere, üç grubun beyin aktivitelerine de bakıldı.

Buna göre ergenlik döneminde maruz kaldıkları nikotin farelerin beyinlerindeki GABA sinyallerinde değişime yol açtı. Bu değişiklik ödül sistemini etkileyerek yetişkinlere nazaran daha fazla oranda kendiliğinden alkol aranmasına yol açtı.