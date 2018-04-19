WhatsApp’ta grup yöneticileri artık 'devrilebilecek'

WhatsApp yeni güncellemesiyle gruplardaki yönetici tartışmalarını giderecek bir özelliği kullanıma sundu. Buna göre bir yönetici diğerini gruptan atmadan 'görevden' alabilecek.

Popüler iletişim uygulamasının yeni güncellemesi, WhatsApp gruplarındaki yöneticilerin diğer yöneticileri gruptan atmadan görevden alabilmesine olanak tanıyor.

Yöneticilikten alma özelliği iOS için 2.18.41, Android için de 2.18.116 numaralı WhatsApp sürümünde kullanıcılara sunuldu.

Bu güncellemeden önce bir yöneticinin görevinden alınması için önce gruptan çıkması veya çıkarılması gerekiyordu. Yeni özellik, grubun standart üyelerinin yöneticileri görevlerinden alabilmelerine izin vermiyor.