Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor

© AFP 2018 / Anthony Wallace Robotuyla haftada 4 kez cinsel ilişkiye giriyor, eşi de 'gayet mutlu'

İçinde LumiDolls isimli bir genelevin yer alacağı Dolls Hotel'in bu ayın sonunda Moskova'nın merkezinde açılması bekleniyor.

ÜCRETLER AÇIKLANDI

Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek.

© Ruptly . Sıradan bir seks robotundan çok daha fazlası

Seks robotu kiralanması halindeyse bu ücret 5000 rubleye (330 lira) kadar çıkabilecek.

ZEKİ, SICAK VE TİTREŞİMLİ

Habere göre oteldeki seks robotları, yapay zekaya, vücut sıcaklıklarını düzenleyen ısıtma sistemlerine ve titreşim mekanizmalarına sahip olacak.

© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI Biyonik penisli erkek seks robotları 2018’de piyasada olacak

Inc dergisine konuşan otelin işletmecisi şirketin bir temsilcisi, Rusya ve eski Sovyet ülkelerinde bir seks robotu genelevi zinciri kurmayı planladıklarını belirtti.

EVLERE TESLİMAT

© AFP 2018 / ROBYN BECK Danimarka’da plastik seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Temsilci, bu ülkelerde evlere seks robotu teslimatı hizmeti vermeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

AVRUPA'DA YAYGIN

Seks robotu genelevi, Rusya için bir ilk olsa da, dünyada örneklerini görmek mümkün. Daha önce İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde seks robotlarının çalıştığı genelevler açılmıştı.