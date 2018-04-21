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    Fransa, Paris, silikon seks bebeği genelevi

    Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor

    © AFP 2018 / JOEL SAGET
    Yaşam
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    Rusya'nın ilk 'seks robotu oteli' başkent Moskova'da açılıyor. Otelde Rusya'nın ilk yasal genelevi yer alacak.

    Seks robotu
    © AFP 2018 / Anthony Wallace
    Robotuyla haftada 4 kez cinsel ilişkiye giriyor, eşi de 'gayet mutlu'
    İçinde LumiDolls isimli bir genelevin yer alacağı Dolls Hotel'in bu ayın sonunda Moskova'nın merkezinde açılması bekleniyor.

    ÜCRETLER AÇIKLANDI

    Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek.

    Sıradan bir seks robotundan çok daha fazlası
    © Ruptly .
    Sıradan bir seks robotundan çok daha fazlası
    Seks robotu kiralanması halindeyse bu ücret 5000 rubleye (330 lira) kadar çıkabilecek.

    ZEKİ, SICAK VE TİTREŞİMLİ

    Habere göre oteldeki seks robotları, yapay zekaya, vücut sıcaklıklarını düzenleyen ısıtma sistemlerine ve titreşim mekanizmalarına sahip olacak.

    Yapay zeka, robot
    © AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
    Biyonik penisli erkek seks robotları 2018’de piyasada olacak
    ESKİ SOVYET ÜLKELERİNDE ZİNCİR KURULACAK

    Inc dergisine konuşan otelin işletmecisi şirketin bir temsilcisi, Rusya ve eski Sovyet ülkelerinde bir seks robotu genelevi zinciri kurmayı planladıklarını belirtti.

    EVLERE TESLİMAT

    ABD'de bir fuarda sergilenen 'True Companion' (Gerçek Eş) isimli seks robotu.
    © AFP 2018 / ROBYN BECK
    Danimarka’da plastik seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı
    Temsilci, bu ülkelerde evlere seks robotu teslimatı hizmeti vermeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

    AVRUPA'DA YAYGIN

    Seks robotu genelevi, Rusya için bir ilk olsa da, dünyada örneklerini görmek mümkün. Daha önce İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde seks robotlarının çalıştığı genelevler açılmıştı.

    Etiketler:
    seks robotu genelevi, Inc, LumiDolls, Dolls Hotel, Moskova, Rusya
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