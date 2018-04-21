Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor

ÜCRETLER AÇIKLANDI
Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek.
ZEKİ, SICAK VE TİTREŞİMLİ
Habere göre oteldeki seks robotları, yapay zekaya, vücut sıcaklıklarını düzenleyen ısıtma sistemlerine ve titreşim mekanizmalarına sahip olacak.
Inc dergisine konuşan otelin işletmecisi şirketin bir temsilcisi, Rusya ve eski Sovyet ülkelerinde bir seks robotu genelevi zinciri kurmayı planladıklarını belirtti.
EVLERE TESLİMAT
AVRUPA'DA YAYGIN
Seks robotu genelevi, Rusya için bir ilk olsa da, dünyada örneklerini görmek mümkün. Daha önce İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde seks robotlarının çalıştığı genelevler açılmıştı.
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