© REUTERS / Jonathan Ernst Kirpi Sonic faşizm karşıtlarının maskotu oldu

Bağlık Eser Sokak'ta yağmur suyu kanalı üzerindeki mazgalda kirpinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla mazgalı genişleterek kirpiyi kurtardı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş yaptığı açıklamada, gelen ihbar üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine gittiğini ve sıkışan kirpiyi kurtararak doğal yaşamına bıraktıklarını ifade etti.

Mazgala sıkışan kirpinin imdadına itfaiye yetişti https://t.co/cHAcwMIqED pic.twitter.com/gbGRD51ext — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2018

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