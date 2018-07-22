'Güzel yüz, çirkin tavır': Kuveytli ünlü blogger, modern kölelik yanlısı sözleriyle tepki çekti

Sonradan sildiği videoda Sondos'un Kuveyt hükümetinin Filipinli çalışanlara her hafta bir izin günü verilmesini sağlayan ve pasaportlarını teslim etmeme hakkını tanıyan reformlarını ağır bir dille eleştirdiği görüldü.

Sondos 2.3 milyon takipçili Instagram hesabından şunları söylemişti:

"Bu son getirilen yasalar çok saçma. Açıkçası ben doğru bulmuyorum. Bir hizmetçi her hafta bir gün izin aldığında bu ayda dört gün eder. İzin günlerinde dışarıda olacaklar. Elinde pasaportuyla bir hizmetçinin izin günlerinde ne yapabileceğini bilen var mı? Nasıl olurda evinizde çalışan bir hizmetçiye pasaportunu teslim edebilirsiniz? Ya aniden ülkelerine dönerlerse, o zaman kim benim mağduriyetimi giderecek? Bundan sonra katiyen Filipinli bir hizmetçiyi işe almayacağım".

Sondos'un modern kölelik yanlısı bu sözleri sosyal medyada çok tepki aldı ve takipçiler büyük kozmetik firmalarından Sondos'a sponsor olmamalarını talep etti.

I am calling out @ShiseidoUSA @phyto_usa @Bellacontacts @HP @ABHcosmetics and any other brands associated with Ms. Alqattan. How does it feel having someone like, Sondos Alqattan who literally supports Modern Day Slavery, represent you? — Gelo Carter (@GeloCarter) 21 Temmuz 2018

Gelo Carter adlı twitter kullanıcı: Shiseido, Phyto Usa, Bella Contacts ve ABH Cosmetics şirketlerine ve Alqattan'a sponsor olan diğer şirketlere sesleniyorum. Açıkça modern köleliği savundan Alqattan'a sponsor olmak da neyin nesi? Bu kişi mi sizi temsil ediyor?

Alexiz Nicole isimli twitter kullanıcısı ise ABH Cosmetics ürünlerini tercih ettiğini fakat insanların köle olmadığını ve Sondos'un ırkçı, kölelik yanlısı nefret söylemine karşı tepkisiz kaldıkları takdirde firmayı boykot edeceğini dile getirdi.