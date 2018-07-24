Dumanla arıları kovalamak isterken evini yaktı

Olay, Emek Mahallesi Anadolum Sokak'ta meydana geldi. Selettin Keleş, çatı katındaki evinin teras bölümünde çok sayıda arı olduğunu fark etti.

Keleş, televizyondan öğrendiği yöntemle arıları kovmak için sobada ateş yaktı. Ancak dumanla yuvalarından çıkan arılar Keleş'e saldırmaya başladı. Bu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımlar kartonlara ulaştı ve yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İçeride mahsur kalan Keleş, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, itfaiye yangına müdahale etti.

© Fotoğraf : PIxabay ABD'li bir kadının evinde 120 bin arı bulundu İtfaiye tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

‘TELEVİZYONDA İZLEDİM'

Dumanla arı kovma yöntemini televizyondan öğrenip denemek istediğini söyleyen Keleş, olayı şöyle anlattı: "Sobayı yaktım, tütsü verdim. Tütsüyü verdiğim gibi arılar beni sardı. O sırada sobanın içerisindeki odunlardan ateş sıçradı ve sobanın yanındaki kartonları tutuşturdu. Televizyonda izlemiştim. Orada tütsü verilirse arıların gideceğini söylediler. Ben de o yöntemi uygulamak istedim. Arılar her yanımı soktu, ağzımın içerisine bile girdi. Az daha ben de yanıyordum. Arılar yangından sonra hâlâ gitmedi."