Nobel Tıp Ödülü, sahibini buldu

Açıklamada, bilim insanlarının 'negatif bağışıklık düzenlemelerini önleyen kanser tedavi yöntemini keşfettikleri için' ödüle layık görüldüğü ifade edildi: "2018 Nobel Ödülü sahiplerinin yaptığı keşiflere kadar kanser tedavisi konusunda sınırlı bir klinik gelişme kaydedilmişti. Bağışıklık kontrol noktası olarak adlandırılan terapi yöntemi kanser tedavisinde çığır açarak kansere olan bakışımızı biçimimizi kökten değiştirdi."
TASUKU HONJO KİMDİR?
1942 yılında Japonya'nın Kyoto şehrinde doğan Tasuku Honjo, 1992'de bağışılık hücrelerinde PD-1 adını verdiği bir proteinin bir tür fren işlevi gördüğünü keşfetti. Söz konusu keşifte hareketle ilgili proteini bastırarak bağışık hücrelerini kanserli hücrelere karşı harekete geçirmeye yönelik terapiler geliştirildi.
This year’s Medicine Laureate Tasuku Honjo was born in 1942 in Kyoto, Japan.— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 Ekim 2018
Since 1984 he has been a professor at Kyoto University @KyotoU_News#NobelPrize pic.twitter.com/ah6j3w3Vuf
JAMES P. ALLISON KİMDİR?
1948 yılında ABD'nin Houston şehrinde doğan James P. Allison ise bağışıklık hücrelerinin çalışmasına ket vuran CTLA-4 adlı bir başka proteinin varlığını keşfederek, bağışıklık sistemini kanser hücreleriyle savaşmaya teşvik edecek terapi yöntemleri geliştirilmesinin yolunu açtı.
#NobelPrize laureate James P. Allison was born in 1948 in Alice, Texas, USA.— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 Ekim 2018
He is a professor at University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas @MDAndersonNews and affiliated with the Parker Institute for Cancer Immunotherapy @parkericihttps://t.co/JPReP78vKh pic.twitter.com/r2swkj9jKe
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