Selfie, 6 yılda 259 kişinin ölümüne neden oldu

© AFP 2018 / Eric Piermont Çinli milyarder selfie çekerken öldü

BBC'de yer alan habere göre, 2011-2017 yıllarını kapsayan bir araştırmaya göre, dünyanın farklı yerlerinde 259 kişi selfie çekerken öldü.

Araştırmada, insanların sosyal medya hesaplarında beğeni toplamak için yüksek bölgelerde selfie çekerek hayatlarını riske attığı vurgulandı.

Öte yandan, son yıllarda artan selfie çekerken ölümlerin çoğunun bu nedenle meydana geldiğine dikkat çekildi.

Son olarak geçen ay ABD'de 18 yaşındaki Tomer Frankfurter 250 metre yükseklikten, temmuz ayında ise 19 yaşındaki Gavin Zimmerman Avustralya'da uçurum kenarında selfie çekerken düşerek yaşamını yitirmişti.



