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15:33 07 Ekim 2018
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    Taş Kemer Köprü

    300 yıllık köprü ortadan kayboldu: 'Taşları söküldü ve çalındı' şüphesi

    © Fotoğraf : DHA
    Yaşam
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    Gümüşhane'nin Arslanca köyü Balahor Deresi üzerindeki 300 yıllık tarihi kemer köprü ortadan kayboldu. Köprünün, taşan derenin etkisiyle yıkıldığını düşünen köylüler, dere boyunca yaptığı aramada diğer taşları bulamadı. 1 hafta önce yerinde olan köprünün taşlarının sökülerek çalındığından şüphelenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gümüşhane'nin Arslanca köyündeki Balahor Deresi üzerinde bulunan, 3 yaylayı birbirine bağlayan ve 5 metre uzunluğundaki 300 yıllık Taş Kemer Köprü ortadan kayboldu.

    Köylüler önceki gün normal zamanlarda fazla kullanılmayan köprünün yerinde olmadığını fark etti. Muhtar Coşkun Doğan'a gidip durumu bildiren köylüler, köprüyü en son pazartesi günü sağlam olarak gördüklerini, çarşamba ve perşembe günleri bölgede yağmurun etkili olduğunu, ancak köprüyü sürükleyecek herhangi bir taşkının olmadığını anlattı.

    İş makineleriyle tarihi eser aradılar
    © AA /
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    Muhtar Doğan, köylülerle birlikte dün bölgeye giderek arama çalışması başlattı. Sadece bir ayağının kalıntıları yerinde olan köprünün taşan derenin etkisiyle yıkıldığını sananlar, dere yatağı boyunca arama yaptı ama taşları bulamadı.

    Daha önce de define kazısı yapıldığı belirtilen köyde, köprünün taşlarının sökülerek çalındığından şüphelenilirken olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

    Nitekim köprünün, dereden akan suyun etkisiyle yıkılmasının mümkün olmadığını belirten köylülerden Bilal Doğan şu ifadeleri kullandı: "Köprü 300 yıllık. Yaylaya göç edenler, dere geçit vermeyince bu köprülerden geçerek, hayvanları ile yaylalara ulaşırdı. Köprü taşları birbirine sıkıştırılma yöntemiyle yapılmış. Köklü bir tarihi olan köprüyü insanlar define, para aramak için yıktılar. Köprünün kendi kendine yıkılması mümkün değil. 300 yıldır bir şey olmamış. Önceden bu dere geçit vermezdi; ama şimdi bir değirmeni bile çevirecek kadar su yok zaten. Derenin bu köprüyü yıkması imkansız. Kendiliğinden yıkılsa bile taşlar burada olurdu. Ortada taş yok. Köprüyü çaldılar."

    Ayder Yaylası
    © AA / Salih YILDIRIM
    Ayder Yaylası imara açılıyor
    Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Dr. Coşkun Erüz de köprünün varlığının yıllardır bilindiğini, ancak yetkililerce tescil edilerek, korumaya alınmadığını söyledi: "Bölgemiz tarihini böyle koruyor. Yakında hiçbir tarihi yapı kalmayacak. Maalesef korumuyoruz. Tabakhane ve Mumhane köprülerini korumayan, İpek Yolu güzergahındaki Taşköprü ile Salmankaş arasındaki dere üzerinde bulunan tarihi bu köprüyü mü koruyacaktı? Gözünüz aydın. Artık korumak için uğraşılmayacak. Mühendislik harikası, harçsız Kınalı Taş Kemer Köprü yıkıldı."

    Bu arada köprünün taşlarının, yaylada ev yapmak isteyen kişi ya da kişilerce sökülüp, götürülmesiyle ortadan kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Etiketler:
    Tarihi eser, Köprü, Coşkun Doğan, Balahor Deresi, Gümüşhane
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