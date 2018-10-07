300 yıllık köprü ortadan kayboldu: 'Taşları söküldü ve çalındı' şüphesi

Gümüşhane'nin Arslanca köyündeki Balahor Deresi üzerinde bulunan, 3 yaylayı birbirine bağlayan ve 5 metre uzunluğundaki 300 yıllık Taş Kemer Köprü ortadan kayboldu.
Köylüler önceki gün normal zamanlarda fazla kullanılmayan köprünün yerinde olmadığını fark etti. Muhtar Coşkun Doğan'a gidip durumu bildiren köylüler, köprüyü en son pazartesi günü sağlam olarak gördüklerini, çarşamba ve perşembe günleri bölgede yağmurun etkili olduğunu, ancak köprüyü sürükleyecek herhangi bir taşkının olmadığını anlattı.
Daha önce de define kazısı yapıldığı belirtilen köyde, köprünün taşlarının sökülerek çalındığından şüphelenilirken olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Nitekim köprünün, dereden akan suyun etkisiyle yıkılmasının mümkün olmadığını belirten köylülerden Bilal Doğan şu ifadeleri kullandı: "Köprü 300 yıllık. Yaylaya göç edenler, dere geçit vermeyince bu köprülerden geçerek, hayvanları ile yaylalara ulaşırdı. Köprü taşları birbirine sıkıştırılma yöntemiyle yapılmış. Köklü bir tarihi olan köprüyü insanlar define, para aramak için yıktılar. Köprünün kendi kendine yıkılması mümkün değil. 300 yıldır bir şey olmamış. Önceden bu dere geçit vermezdi; ama şimdi bir değirmeni bile çevirecek kadar su yok zaten. Derenin bu köprüyü yıkması imkansız. Kendiliğinden yıkılsa bile taşlar burada olurdu. Ortada taş yok. Köprüyü çaldılar."
Bu arada köprünün taşlarının, yaylada ev yapmak isteyen kişi ya da kişilerce sökülüp, götürülmesiyle ortadan kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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