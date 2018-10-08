Konya'da obruğa düşen tilki kurtarılmayı bekliyor

Obruğa düşen tilkiyi fark eden vatandaşlar, tilkinin aç kalmaması için belediye tarafından obruğa tavuk eti atıldı.
Tilkinin, gerekli ekipmanlar hazırlandıktan sonra kurtarılacağı belirtildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen ay oluşan 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğa tilki düştü.
Obruğa düşen tilkiyi fark eden vatandaşlar, tilkinin aç kalmaması için belediye tarafından obruğa tavuk eti atıldı.
Tilkinin, gerekli ekipmanlar hazırlandıktan sonra kurtarılacağı belirtildi.
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