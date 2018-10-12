'Arda Turan'ın silahı ruhsatsız'

Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Olaya ilişkin raporları okuyup, görüntüleri izlediğini söyleyen Emrullah Erdinç, Arda Turan'ın silahının ruhsatsız olduğunu açıkladı.
'EMNİYETTEN EDİNDİĞİM BİLGİYE GÖRE RUHSATSIZ'
Emrullah Erdinç'in açıklamaları şöyle: "Arda Turan'ın üzerinde bulunan silah ruhsatlı diye bilgi veriliyor ama emniyetten edindiğim bilgiye göre, silah ruhsatsız. Hiçbir silah yanlışlıkla ateş almaz, tetiğe basmadığınız sürece silah kesinlikle patlamaz. Eğer silah yanlışlıkla ateş almış olsaydı, Arda vurulurdu. Çünkü silahı verirken karşı tarafa kabzası gelecek şekilde verirsin, ön tarafından değil. Silah mermi ağzında durmaz hazır halde taşınmaz. O silahın gövdesi çekilmediği sürece, mermi ateşlemeye hazır hale gelmez. Eğer silah patlamasaydı soruşturma olmazdı."
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