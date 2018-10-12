'Arda Turan'ın silahı ruhsatsız'

Futbolcu Arda Turan ve popçu Berkay arasında yaşananlar tartışılmaya devam ediyor. İddiaya göre, hastaneye giderek Berkay'a "Bu olaya inanıyorsan al bana sık" diyen Arda Turan'ın silahı ateş aldı. Polisin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

© AFP 2018 / BULENT KILIC Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi

Futbolcu Arda Turan'ın, önceki gün şarkıcı Berkay Şahin'le kavga ettikten sonra sonra gittiği hastanede tabancasının ateş aldığı öğrenildi.

Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Olaya ilişkin raporları okuyup, görüntüleri izlediğini söyleyen Emrullah Erdinç, Arda Turan'ın silahının ruhsatsız olduğunu açıkladı.

'EMNİYETTEN EDİNDİĞİM BİLGİYE GÖRE RUHSATSIZ'

Emrullah Erdinç'in açıklamaları şöyle: "Arda Turan'ın üzerinde bulunan silah ruhsatlı diye bilgi veriliyor ama emniyetten edindiğim bilgiye göre, silah ruhsatsız. Hiçbir silah yanlışlıkla ateş almaz, tetiğe basmadığınız sürece silah kesinlikle patlamaz. Eğer silah yanlışlıkla ateş almış olsaydı, Arda vurulurdu. Çünkü silahı verirken karşı tarafa kabzası gelecek şekilde verirsin, ön tarafından değil. Silah mermi ağzında durmaz hazır halde taşınmaz. O silahın gövdesi çekilmediği sürece, mermi ateşlemeye hazır hale gelmez. Eğer silah patlamasaydı soruşturma olmazdı."

'BERKAY TARAFI OLAYI KAPATMAYA ÇALIŞTI'

"Hastanenin güvenlik görevlisi polisi arıyor, 'Hastanemizin acil servisinde silah patladı' bilgisini veriyor. Polis gelip incelemeler yapıyor. İlk başlarda Berkay tarafı olayı kapatmaya çalıştı, ne zaman ki hastane polise bilgi verdi ondan sonra Berkay cephesinden de açıklamalar geldi."