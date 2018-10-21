Türk iş adamının fotoğraflarıyla ABD'li kadınları dolandırdı: 'Bunu yapan tanıdığım biriyse vazgeçsin, konu artık FBI'da'

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik ürünleri fabrikası bulunan Atıl Pekşen, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını kopyalayan ve 'Alexander Gotze Muller' adıyla açtığı profil ile ABD'de 5 kadını kandırıp paralarını alan kişi nedeniyle zor duruma düştü.
Pekşen'in hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki gezilerinde çektirdiği fotoğrafları kopyalayan kişinin özellikle ABD'deki kadınlarla arkadaşlık kurduğu, uzun sohbetler sonucu kendisine aşık ederek çeşitli bahanelerle para talep ettiği ortaya çıktı. İş insanı Pekşen, ABD'li kadınlardan 5'inin, dolandırıldıktan sonra kendisine ulaştığını söyledi. Pekşen, kendisine ulaşan 5 kadını sosyal medya üzerinden tanıştırarak birlikte şikayetçi olmalarını sağladı.
Pekşen, ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan Marcela Escamilla adlı kadının kendisine attığı mesajı da sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li kadın, 'Alexander Gotze Muller' adlı kişinin Pekşen'in yüzden fotoğrafını kullanarak, kadınlara mesaj attığını ve telefon açtığını, mayıs ayından beri kendisine aynı şekilde mesajlar gönderdiğini, bir süre sonra da para talep ettiğini anlattı.
Pekşen, en son dolandırılan kadınları buluşturmaya çalıştığını söyledi. Kadınlardan 2'sinin bir araya gelerek, hem polise hem de FBI'a konuya ilişkin şikayetçi olduklarını aktaran Pekşen, "5 kadından 2'sini buluşturabildim. 1'ini 16 bin dolar dolandırmış, diğerinden para istemiş, 'Göndermedim' diyor ama gönderip göndermediğini bilmiyorum. Benim fotoğraflarımla ABD'li bir kadınla yazışıyor, kendine zamanla aşık ediyor, adamın adı belki gerçekten 'Alexander Muller' veya kim bilir kim. Fotoğraflar benim sadece. Kadınlardan 'Zor durumdayım', 'ABD'ye geleceğim', 'Vize alacağım' gibi gerekçelerle para istiyormuş" diye konuştu.
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