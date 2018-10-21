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12:50 21 Ekim 2018
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    Antalyalı iş adamı Atıl Pekşen

    Türk iş adamının fotoğraflarıyla ABD'li kadınları dolandırdı: 'Bunu yapan tanıdığım biriyse vazgeçsin, konu artık FBI'da'

    © Fotoğraf : DHA
    Yaşam
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    Antalyalı iş adamı Atıl Pekşen'in sosyal medya hesaplarından aldığı fotoğrafları kullanarak, 'Alexander Gotze Muller' ismiyle sahte profil açan kişi, ABD'li kadınları kendisine aşık ettikten sonra dolandırdı. Pekşen, kendisine ulaşan 5 kadını sosyal medyadan tanıştırarak ülkelerinde birlikte şikayetçi olmalarını sağladı.

    Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik ürünleri fabrikası bulunan Atıl Pekşen, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını kopyalayan ve 'Alexander Gotze Muller' adıyla açtığı profil ile ABD'de 5 kadını kandırıp paralarını alan kişi nedeniyle zor duruma düştü.

    Pekşen'in hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki gezilerinde çektirdiği fotoğrafları kopyalayan kişinin özellikle ABD'deki kadınlarla arkadaşlık kurduğu, uzun sohbetler sonucu kendisine aşık ederek çeşitli bahanelerle para talep ettiği ortaya çıktı. İş insanı Pekşen, ABD'li kadınlardan 5'inin, dolandırıldıktan sonra kendisine ulaştığını söyledi. Pekşen, kendisine ulaşan 5 kadını sosyal medya üzerinden tanıştırarak birlikte şikayetçi olmalarını sağladı.

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    © AA /
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    Yaşadığı talihsizlikle ilgili sosyal medyadan daha önce paylaşımda bulunan Pekşen, sahte profilin fotoğraflarını yayımlayarak, "İşte benim fotoğraflarımla zamparalık yapan soytarı. Facebook'ta, Tinder'da kadınları kafalayan, onlardan para koparan, kalplerini çalan, iş buluşmaya geldi mi ortadan kaybolan bu şarlatan hakkında şikayet duymaktan bıktım. Bu adamı bulamayan herkes 'Sen ne adi adamsın' diye Instagram'dan bana yazıyor. Kimseyi 'O ben değilim' diye inandıramıyorum. Sosyal medya hesaplarımızın nasıl kötüye kullanılabileceği konusunda bir örnek" dedi.

    Pekşen, ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan Marcela Escamilla adlı kadının kendisine attığı mesajı da sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li kadın, 'Alexander Gotze Muller' adlı kişinin Pekşen'in yüzden fotoğrafını kullanarak, kadınlara mesaj attığını ve telefon açtığını, mayıs ayından beri kendisine aynı şekilde mesajlar gönderdiğini, bir süre sonra da para talep ettiğini anlattı.

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    © AA /
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    Pekşen, bu paylaşımla birlikte 'Alexandre Gotze Muller' adlı kullanıcının sahte hesaplarını bularak, kendi sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Pekşen, "Bu 'Alexander Gotze Muller' benim fotoğraflarımla kadınları kandırmaya devam ediyor, bugün bir şikayet daha aldım. Bu kaçıncı artık bilmiyorum. Bunu yapan tanıdığım biriyse lütfen vazgeçsin, konu artık FBI'da" dedi.

    Pekşen, en son dolandırılan kadınları buluşturmaya çalıştığını söyledi. Kadınlardan 2'sinin bir araya gelerek, hem polise hem de FBI'a konuya ilişkin şikayetçi olduklarını aktaran Pekşen, "5 kadından 2'sini buluşturabildim. 1'ini 16 bin dolar dolandırmış, diğerinden para istemiş, 'Göndermedim' diyor ama gönderip göndermediğini bilmiyorum. Benim fotoğraflarımla ABD'li bir kadınla yazışıyor, kendine zamanla aşık ediyor, adamın adı belki gerçekten 'Alexander Muller' veya kim bilir kim. Fotoğraflar benim sadece. Kadınlardan 'Zor durumdayım', 'ABD'ye geleceğim', 'Vize alacağım' gibi gerekçelerle para istiyormuş" diye konuştu.

    Etiketler:
    Sosyal medya, FBI, Marcela Escamilla, Alexander Gotze Muller, Atıl Pekşen, ABD, Antalya
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