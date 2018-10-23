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12:40 23 Ekim 2018
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    Ayasofya

    Belçikalı model Papen Ayasofya'da çıplak poz verdi

    © REUTERS / Murad Sezer
    Yaşam
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    Geçen yıl Mısır'da ve Kudüs'te çektirdiği fotoğraflar sonrası gözaltına alınan Belçikalı manken Marisa Papen, Türkiye'ye geldiğini yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkardı. Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak poz veren Papen, fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

    Mısır'da antik piramitlerin önünde ve Kudüs'teki kutsal noktalara giden ve burada çıplak poz verdiği için büyük tepki çeken Belçikalı manken Marisa Papen'in Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.
    Papen başta İstanbul olmak üzere Kapadokya ve Adıyaman'a gittiğini söyledi.

    Marisa Papen halılar üstünde çıplak poz veriyor
    Instagram
    Marisa Papen halılar üstünde çıplak poz veriyor

    ‘BEKÇİLERİ HARİCİNDE İNSANLARI ÇOK ÇEKİCİ'

    Papen, "Türkiye'nin bana sunduklarından çok memnun kaldım. Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya'daki en muhteşem yerlerden biri. Yemekleri ve coğrafyası unutulmaz. Bekçileri haricinde insanları çok çekici. Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz, siz kim olduğunuzu biliyorsunuz" yorumunu paylaştı.

    Marisa Papen, Kapadokya'da
    Instagram
    Marisa Papen, Kapadokya'da

    Bekçilerle ne sorun yaşadığı bilinmeyen ancak soyunmasına izin vermedikleri için onlardan hoşlanmadığı düşünülen Papen'in soyunduğu yerler arasında Kapadokya'nın da olduğu görülüyor.

    Belçikalı manken Marisa Papen'in İstanbul'da verdiği bir poz
    Instagram
    Belçikalı manken Marisa Papen'in İstanbul'da verdiği bir poz

    İki din içinde kutsal olarak görülen Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak poz veren Papen, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

     

    Verdiği pozlar arasında Türk bayrağının üstüne yattığı görülen Papen, önceki senelerde Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve cezasını para cezasına çevirmişti.

    Belçikalı manken Marisa Papen'in Türk bayrağı üstünde yatması tepki çekti.
    Instagram
    Belçikalı manken Marisa Papen'in Türk bayrağı üstünde yatması tepki çekti.

     

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    Etiketler:
    Marisa Papen, Kudüs, Kapadokya, Adıyaman, Mısır, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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