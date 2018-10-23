Belçikalı model Papen Ayasofya'da çıplak poz verdi

Mısır'da antik piramitlerin önünde ve Kudüs'teki kutsal noktalara giden ve burada çıplak poz verdiği için büyük tepki çeken Belçikalı manken Marisa Papen'in Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Papen başta İstanbul olmak üzere Kapadokya ve Adıyaman'a gittiğini söyledi.

Instagram Marisa Papen halılar üstünde çıplak poz veriyor

‘BEKÇİLERİ HARİCİNDE İNSANLARI ÇOK ÇEKİCİ'

Papen, "Türkiye'nin bana sunduklarından çok memnun kaldım. Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya'daki en muhteşem yerlerden biri. Yemekleri ve coğrafyası unutulmaz. Bekçileri haricinde insanları çok çekici. Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz, siz kim olduğunuzu biliyorsunuz" yorumunu paylaştı.

Instagram Marisa Papen, Kapadokya'da

Bekçilerle ne sorun yaşadığı bilinmeyen ancak soyunmasına izin vermedikleri için onlardan hoşlanmadığı düşünülen Papen'in soyunduğu yerler arasında Kapadokya'nın da olduğu görülüyor.

Instagram Belçikalı manken Marisa Papen'in İstanbul'da verdiği bir poz

İki din içinde kutsal olarak görülen Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak poz veren Papen, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Verdiği pozlar arasında Türk bayrağının üstüne yattığı görülen Papen, önceki senelerde Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve cezasını para cezasına çevirmişti.