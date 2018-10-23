Dünyanın en eski dokunulmamış gemisi Karadeniz'de bulundu: 2400 yıllık ve çok iyi korunmuş

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'in zemininde bulunan ve tarihi 2.400 yıl öncesine dayanan eski bir Yunan ticaret gemisinin neredeyse hiç bozulmamış bir şekilde bulunduğu belirtildi.

Gemi, Roma gemileri ve 17. yüzyıldan kalma bir Kazak askeri filosu da dahil olmak üzere Karadeniz Denizcilik Arkeolojisi Projesi tarafından tespit edilen 60'dan fazla gemi enkazından biri olma özelliğini taşıyor.

Üç yıllık bir proje boyunca, araştırmacılar deniz tabanını haritalamak için denizaşırı petrol ve gaz aramalarında kullanılan uzaktan derin su kamera sistemlerini kullandılar.

'EN ESKİ ENKAZ OLDUĞU DOĞRULANDI'

Proje tarafından yapılan açıklamada, "Geminin ufak bir parçasının karbon ölçümü yapıldı ve bu geminin dünyanın sağlam durumda olan en eski gemi enkazı olduğu doğrulandı" ifadeleri kullanıldı. İ.Ö. 400 yılına tarihlenen gemi, Karadeniz'in Yunan gemilerinin hakimiyetinde bulunduğu zamandan kalma.

Gemi, Karadeniz'de 2000 metreden fazla bir derinlik içerisinde bulundu. Bu derinlikte bulunan suyun oksijensiz oluşu, maddelerin binlerce yıl boyunca korunabilmesi anlamına geliyor.

'ANLAYIŞLARIMIZ DEĞİŞECEK'

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Projenin ana araştırmacısı olan Güney İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nden Jon Adams, "Klasik dünyadan kalma ve iki kilometre derinlikte bir geminin sağlam bir şekilde bulunması, mümkün olacağını asla düşünmeyeceğim bir şeydi" ifadelerini kullandı ve "Bu durum gemi yapımına ve antik dünya denizciliğine ilişkin anlayışımızı değiştirecek" dedi.