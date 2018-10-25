Antarktika'da yaşanan ilk kriminal olay: Rus mühendis meslektaşını bıçakladı

Buzullarla kaplı Antarktika’da bulunan araştırma istasyonundaki bir Rus mühendis, yaşadığı duygusal çöküntü nedeniyle birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı. İstasyonun başkanı, istasyonda daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını belirtti. Olay, kıtada bilinen ilk kriminal olay oldu.

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Rus basınının aktardığına göre, Antakrtika'daki King George Adası'nda bulunan Rus Bellingshausen Araştırma İstasyonu'nda çalışan 54 yaşındaki Rus mühendis Sergey Savitskiy, yaşadığı duygusal çöküntü sonucunda istasyonda birlikte çalıştığı arkadaşını göğsünden yaraladı.

Kısıtlı bir alanda yaşanan gerginliklerin yol açtığı belirtilen olay 9 Ekim'de istasyon kantininde gerçekleşti. Yaralanan istasyon çalışanının 52 yaşındaki gaz ve elektrik teçhizat uzmanı Oleg Beloguzov olduğu aktarıldı.

Beloguzov, Şili'de bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın durumunun ciddi olmadığı ve Rusya'ya geleceği kaydedildi.

ARKADAŞINI BIÇAKLAYAN MÜHENDİS EV HAPSİNE ALINDI

Arkadaşını bıçaklayan mühendis de Şili, Uruguay ve Hollanda üzerinden St. Petersburg'a geldikten sonra kendi isteğiyle teslim oldu. Bölge mahkemesinin emriyle de davası görülene dek kalması için öldürmeye teşebbüsten ev hapsine konuldu.

Olaya karışan kişilerin istasyonda 6 aydır birlikte kaldığı da bildirildi.

‘ELİNDE BIÇAK SAVURAN BİRİNE KİMİN İHTİYACI OLUR Kİ?'

47news.ru'ya konuşan Savitskiy yaptıklarından pişman olduğunu belirtti.

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"Böyle olması kötü oldu" diyen Savitskiy, istasyonda bir daha muhtemelen çalışamayacağı için üzüldüğünü ifade etti.

Savitskiy "Antarktika'da elinde bıçak savuran birine kimin ihtiyacı olur ki?" dedi.

‘İLK KEZ BÖYLE BİR OLAY YAŞANIYOR'

Diğer yandan bu olay Antarktika'da bilinen ilk kriminal olay olma niteliği taşıyor.

İstasyon Başkanı Aleksandr Klepikov 47news.ru'ya yaptığı açıklamada "Daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadı" dedi.

Klepikov istasyonda 12 kişinin çalışmaya devam ettiğini de ekledi.

Bellingshausen istasyonu 1968 yılında Sovyetler Waterloo olarak da bilinen King George Adası'nda kuruldu.

Rus basını istasyonda sadece bir televizyon bulunduğunu ve internet bağlantısının sorunlu olduğunu aktardı.

Uzak bölgelerde uzun süre görev yapılmasına rağmen, bu tür olaylar yine de nadiren yaşanıyor.

2010 yılında Rus Arktik bölgesindeki bir hava durumu istasyonundaki bir meteorolog birlikte çalıştığı bir arkadaşını öldürmek ve intihar süsü vermekten 12 yıl hapse mahkum edilmişti.