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19:03 25 Ekim 2018
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    Pep Guardiola

    Guardiola: Avrupa, ABD, Rusya ve bütün büyük ülkeler mülteci krizini çözmek zorunda

    © REUTERS / Denis Balibouse
    Yaşam
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    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola konuk olduğu radyo programında, Akdeniz'deki mülteci ölümlerine dikkat çekerek, Avrupa toplumu ve büyük devletlerin bu sorunu çözmek zorunda olduğunu söyledi.

    Sığınmacı, göçmen, mülteci
    © REUTERS / Laszlo Balogh
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    Konuk olduğu BBC Radio 5 live'a açıklamalarda bulunan Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, yaşanan mülteci krizi devam ederken İtalya ve İspanya hükümetlerinin konuya olan tutumlarını eleştirdi.

    'İTALYAN VE İSPANYOL HÜKÜMETİ, MÜLTECİLERİN KURTARILMASINA İZİN VERMİYOR'

    "Akdeniz'in her tarafında insanlar hayatlarını kaybediyor. İtalyan ve İspanyol hükümeti, insanların ölmekte olan mültecileri kurtarmasına izin vermiyor" diyen Guardiola, "Eğer insanlar ölüyorsa, kahramanlar kollarını açarak onları kurtarmaya gidiyorsa ve hükümetler onlara izin vermiyorsa biz gerçekten kötüye gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

    Avrupa toplumu, ABD, Rusya ve bütün büyük ülkelerin mülteci krizini çözmek zorunda olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, "İspanya'daki iç savaş döneminde insanlar savaş yüzünden ülkelerini terk ederek, Meksika, Hollanda, Fransa, Almanya ve hatta buraya İngiltere'ye göçtü. Bunlar yaşandı ve onlar da bizi kabul etti. Dedelerim, onların babaları gitti ve kabul edildiler. Gitmek istemediler ama savaş vardı ve şimdi de aynısı oluyor. Bizleri kabul ettiler, şimdi onları niye kabul etmiyorlar" yorumunda bulundu.

    Manchester Arena'da patlama
    © REUTERS / Jon Super
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    'ŞANŞLIYDIK'

    Öte yandan geçen sene yaşanan Manchester Arena saldırısına yönelik de açıklamalarda bulunan Guardiola, saldırı sırasında eşi ve kızının da konseri izlemek için Manchester Arena'da olduğunu belirtti.

    "Oğlum ve ben evdeydik, eşim ile kızım ise konseri izlemek için orada bulunuyordu. Nihayetinde şanşlıydık ama maalesef birçok insan hayatını kaybetti ya da yaralandı" sözleriyle yaşanan olayın kendisinde derin izler bıraktığını vurguladı.

     

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    Etiketler:
    Pep Guardiola'dan açıklamalar, BBC Radio 5 live, BBC, Pep Guardiola, İtalya, İspanya, İngiltere
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