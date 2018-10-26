Lamborghini hediye edilerek yapılan evlenme teklifini reddetti

Daily Mail'de yer alan habere göre, Çin’in Hunan eyaletine bağlı Changsha kentinde yaşanan olayda genç bir kadın, kendisine Lamborghini hediye eden adamın evlilik teklifini reddetti.

© AFP 2018 / MARTIN BUREAU / POOL Rus yazardan Angelina Jolie'ye evlenme teklifi: Sana kürk alırım

Habere göre genç adam, bir AVM'nin önünde balonlar, güller ve havai fişekler ile süslediği Lamborghini ile sevdiği kadına evlenme teklif etti.

Ancak bu çabalar kadının ikna olması için yeterli olmadı.

Kadın kendisine yapılan evlenme teklifini "Üzgünüm, ben istemiyorum, bağışla" diyerek reddetti.

Beklemediği bu tepki karşısında çılgına dönen adam, kadının elinden tutarak "En sevdiğin spor arabayı aldım! Param var! Sana bunlardan istediğin kadar alabilirim!'' diye bağırsa da, kadın adamı iterek oradan uzaklaştı.

Bu olaydan sonra elindeki gül buketini, olan biteni çeken kameraya fırlatan adam, etrafındaki her şeyi dağıtmaya başladı.