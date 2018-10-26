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16:58 26 Ekim 2018
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    Apple'ın CEO'su Tim Cook

    Apple CEO'su Tim Cook: Eşcinsel olmak, bana tanrının en büyük hediyesi

    © AP Photo / Richard Drew
    Yaşam
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    Dünyanın en büyük 500 şirketi listesindekiler içinde eşcinsel olduğunu açıklayan ilk CEO olarak tarihe geçmiş bulunan Cook, eşcinsel olmaktan 'tanrının en büyük hediyesi' diye söz ederken açıklamayı bu yüzden ezilenlere destek için yaptığını belirtti.

    Apple CEO'su Tim Cook, iPhone XS ve XS Max tanıtımında
    © REUTERS / Stephen Lam
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    Eşcinsel olduğunu açıklayan ilk dev şirket CEO'su olan Tim Cook, CNN International ve PBS için Christiane Amanpour'a verdiği röportajda, 4 yıl önceki açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    'ÇOCUKLARIN ANLATTIĞI HİKAYELERDEN ETKİLENDİM'

    "Açıkladım çünkü internette eşcinsel olduğuma dair söylentileri okuyan çocuklar bana yazmaya başladılar. Gelen mektup ve e-postalarda cinsel eğilimleri yüzünden dışlandıklarını, zorbalığa uğradıklarını ve istismar edildiklerini anlatıyorlardı" diye konuşan Apple CEO'su, mahremiyete önem verdiğini, ama nihayetinde cinsel kimliğini açıklayarak başkalarına yardım etmek varken suskun kalmasının bencillik olacağına karar verdiğini söyledi.

    Muhammed bin Selman, Google şirketi, Silikon Vadisi, Kaliforniya, ABD, 6 Nisan 2018
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
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    'BİR ŞEY YAPMAM GEREKİYORDU'

    "Onlar için bir şey yapmam gerekiyordu" diyen Cook, eşcinsel çocuklara olduğunuz gibi hayatta ilerleyebileceklerini ve büyük işler başarabileceklerini göstermek istediğini belirtti.

    'İLK OLMAMA BEN DE ŞAŞIRDIM'

    Fortune'un en büyük 500 şirket endeksinde eşcinsel olduğunu açıklayan ilk CEO olduğunu öğrendiğinde 'şoke olduğunu' dile getiren Cook, diğer CEO'ların kendisinin izinden giderek açıklama yapmasından memnuniyetini ifade etti.

    Tim Cook
    © REUTERS / Robert Galbraith
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    'LİDER OLARAK BENİ GELİŞTİRDİ'

    Bu açıklamayı yapmanın bir lider olarak çok yardımını gördüğünü dile getiren Apple CEO'su "Azınlık olmanın ne demek olduğunu öğrendim. Azınlık mensubu olmak hissi insana çoğunlukta olmayan diğer insanlar için belli bir düzeyde empati kazandırıyor. Bu, liderlik rolü için de çok faydalı, çok öğretici oluyor" mesajını verdi.

    'Eşcinsel olmaktan ve bunu açıklamaktan gurur duyduğunun' altını çizen Cook, "Bana tanrının en büyük hediyesi" vurgusunu yaptı.

    Etiketler:
    eşcinsel, Fortune, Apple, PBS, CNN International, Tim Cook, Christiane Amanpour, ABD
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