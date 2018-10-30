Protein enziminin aşırı yağlanmayı önlediği keşfedildi

Bilim insanları, insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak üretilen bir protein enziminin metabolizmayı dengeleyerek aşırı yağlanmayı önlediğini keşfetti.

© AFP 2018 / Alissa Decarbonnel Arktik yerlilerinde tarihte ilk kez obezite vakaları görüldü

ABD'nin Georgetown Üniversitesinden bilim insanları, "FGFBP3" adı verilen protein enziminin vücuttaki üretiminin artırılmasının obez farelerde yağ oranını belirgin şekilde dengelediğini tespit etti.

Araştırmacılar genetik olarak sürekli yemeye programlanmış fareler üzerinde yaptıkları deneyde, "FGFBP3" protein enziminin üretimini yapay olarak artırarak 18 gün sonunda yağ oranını 3'te 1 oranında düşürmeyi başardı.

Söz konusu protein enziminin insan vücudu tarafından doğal olarak sentezlendiğine, dolayısıyla yapay bir ilaç olmadığına dikkati çeken bilim adamları, bu terapinin insanlarda obezitenin yanı sıra şeker hastalığı ve karaciğer yağlanması gibi metabolizma bozukluklarının tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.