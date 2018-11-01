Diyarbakırlı çocukların 'O Ses Türkiye'si ses getirdi: Acun Ilıcalı, çocukları İstanbul'a davet etti

Diyarbakır'da özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasını köy şartlarına uyarladıkları görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören çocuklar, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı tarafından istanbul'a davet edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal mahallerinden Yemişalan'daki çocuklar, mahalledeki taşlık alanda bir araya gelerek, 'O Ses Türkiye' yarışmasını köy şartlarına uyarladı. Fırça ve el fenerini 'mikrofon', domatesi 'buton', kayaları 'jüri masası' olarak kullanan çocuklar, canlandırdıkları yarışmayı cep telefonu ile kaydetti.

© AFP 2018 / Mandel Ngan O Ses Türkiye köy versiyonu

Jüri üyesi beğendiği yarışmacıya dönmek istediğinde sandalyeleri dönerli olmadığı için görevlendirilen iki çocuk tarafından kaldırılarak çevrildi. Çocukların sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çocukların paylaştığı görüntüyü izleyen yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçerek, köy okulundaki çocukların tamamını İstanbul'a davet etti.

Ailelerle yapılan görüşme sonucunda okuldaki 50 öğrencinin 10 öğretmen eşliğinde İstanbul gezisine katılması kararlaştırıldı. Çocuklar, uçakla İstanbul'a giderek 2 günlük geziye katılacak.

İLK KEZ UÇAĞA BİNECEK, DENİZİ GÖRECEKLER

Çocuklardan 7. sınıf öğrencisi Ebru Ceylan, İstanbul'a gidecekleri için heyecandan iki gündür uyuyamadıklarını anlatarak, "İlk kez uçağa bineceğiz ve denizi göreceğiz. Bu nedenle sevinçliyiz" dedi.

Emin Ceylan ise köyde taklidini yaptığı jüri üyesi Muraz Boz'u İstanbul'da göreceğini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayan Ilıcalı ve ekibine teşekkür etti.