Kayıt
14:10 04 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Baş Tacı. Güzellik yarışması

    Yeryüzü Güzeli bu kez Vietnam’dan

    © Sputnik /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Filipinler’de yapılan Yeryüzü Güzellik Yarışması’nda birinciliği 23 yaşındaki Vietnamlı öğrenci Phuong Khang Nguyen elde etti.

    Filipinler’deki Mall of Asia isimli alışveriş merkezinde yapılan Yeryüzü Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi 23 yaşındaki Phuong Khang Nguyen oldu.

     

     

    Pazarlama bölümünde okuyan ve iyi derecede İngilizce bilen Vietnamlı güzel, ilk kez 2010 yılında yarışmayı takip etmeye başlağını ve o zamandan beri Yeryüzü Güzeli olmayı hayal ettiğini söyledi.

     

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    The happiest day of my life ❤️❤️❤️ Cảm xúc trong tôi vỡ oà và tự hào khi hai tiếng Việt Nam được vang lên. Thành quả một tháng đã được đền đáp xứng đáng cùng sự nổ lực của bản thân. ❤️❤️ Con xin cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con, động viên và bỏ tất cả công việc để chung vui với con. Con xin chân thành cảm ơn nhà thiết kế Linh San đã giúp con thực sự toả sáng trong đêm chung kết. Em xin chân thành cảm ơn quý truyền thông báo đài đã giành những lời động viên. Cảm ơn những người thân yêu luôn đồng hành cùng em. Em cảm ơn a Phúc Nguyễn và Tinh Ngoc Truong Gia's Gia's đã tạo cho em cơ hội đến với cuộc thi này. Lúc này đây ngập tràn trong hạnh phúc và Khánh cũng không quên cảm ơn các bạn Fan Việt Nam và các bạn Fan quốc tế đã ngày đêm chia sẽ và cầu chúc thành công cho Khánh.

    PHUONG KHANH (@phuongkhanh_me2018)'in paylaştığı bir gönderi (3 Kas, 2018, 8:09ös PDT)

     

    Vietnam’ın güneyindeki Benche eyaletinde doğan Nguyen, yarışmadaki tanıtım videosunda, memleketinin kıyısında bulunduğu Mekong Nehri’ni ve halkını korumaya yönelik çevre projesini anlatmıştı.

    Yeryüzü Güzeli, ayrıca kedileri çok seviyor. Vietnamlı güzel, yarışmanın internet sitesinde "Kediler bulunduğu çevre ve durumlara uyum sağlamayı başaran zeki hayvanlar. Çok sosyaller ve insanlar gibi etraflarında olup bitenleri gözlemliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

     

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    #likeacat

    PHUONG KHANH (@phuongkhanh_me2018)'in paylaştığı bir gönderi (15 Ara, 2017, 4:43öö PST)

     

     

    Etiketler:
    Yeryüzü Güzellik Yarışması, Phuong Khang Nguyen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Serada yetiştirilen süs balığı
    Serada domates gibi balık yetiştiriliyor
    Karikatür
    Rusya ve Suriye, Ortadoğu'nun en büyük tahıl sevkiyat merkezi konusunda anlaştı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet