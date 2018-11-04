Yeryüzü Güzeli bu kez Vietnam’dan

Filipinler’de yapılan Yeryüzü Güzellik Yarışması’nda birinciliği 23 yaşındaki Vietnamlı öğrenci Phuong Khang Nguyen elde etti.

Filipinler’deki Mall of Asia isimli alışveriş merkezinde yapılan Yeryüzü Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi 23 yaşındaki Phuong Khang Nguyen oldu.

Pazarlama bölümünde okuyan ve iyi derecede İngilizce bilen Vietnamlı güzel, ilk kez 2010 yılında yarışmayı takip etmeye başlağını ve o zamandan beri Yeryüzü Güzeli olmayı hayal ettiğini söyledi.

Vietnam’ın güneyindeki Benche eyaletinde doğan Nguyen, yarışmadaki tanıtım videosunda, memleketinin kıyısında bulunduğu Mekong Nehri’ni ve halkını korumaya yönelik çevre projesini anlatmıştı.

Yeryüzü Güzeli, ayrıca kedileri çok seviyor. Vietnamlı güzel, yarışmanın internet sitesinde "Kediler bulunduğu çevre ve durumlara uyum sağlamayı başaran zeki hayvanlar. Çok sosyaller ve insanlar gibi etraflarında olup bitenleri gözlemliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.