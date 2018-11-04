Yeryüzü Güzeli bu kez Vietnam’dan

Filipinler’deki Mall of Asia isimli alışveriş merkezinde yapılan Yeryüzü Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi 23 yaşındaki Phuong Khang Nguyen oldu.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Nguyén Phuong Khanh (@1995__npk) is the new Miss Earth!!! She has managed the first crown for Vietnam. Much more beautiful than the previous Miss Earth, but I have to say that this contest has less credibility 🦋… #missearth #missearthvietnam #missvietnam #vietnam #photographer #photography #photo #shoot #photoshoot #makeupartist #makeup #girl #model #topmodel #fashion #blogger #nyc #la #spamforspam #like4like #follow4follow #follow #like #picoftheday #phillipines #pageant #crown
Pazarlama bölümünde okuyan ve iyi derecede İngilizce bilen Vietnamlı güzel, ilk kez 2010 yılında yarışmayı takip etmeye başlağını ve o zamandan beri Yeryüzü Güzeli olmayı hayal ettiğini söyledi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
The happiest day of my life ❤️❤️❤️ Cảm xúc trong tôi vỡ oà và tự hào khi hai tiếng Việt Nam được vang lên. Thành quả một tháng đã được đền đáp xứng đáng cùng sự nổ lực của bản thân. ❤️❤️ Con xin cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con, động viên và bỏ tất cả công việc để chung vui với con. Con xin chân thành cảm ơn nhà thiết kế Linh San đã giúp con thực sự toả sáng trong đêm chung kết. Em xin chân thành cảm ơn quý truyền thông báo đài đã giành những lời động viên. Cảm ơn những người thân yêu luôn đồng hành cùng em. Em cảm ơn a Phúc Nguyễn và Tinh Ngoc Truong Gia's Gia's đã tạo cho em cơ hội đến với cuộc thi này. Lúc này đây ngập tràn trong hạnh phúc và Khánh cũng không quên cảm ơn các bạn Fan Việt Nam và các bạn Fan quốc tế đã ngày đêm chia sẽ và cầu chúc thành công cho Khánh.
Vietnam’ın güneyindeki Benche eyaletinde doğan Nguyen, yarışmadaki tanıtım videosunda, memleketinin kıyısında bulunduğu Mekong Nehri’ni ve halkını korumaya yönelik çevre projesini anlatmıştı.
Yeryüzü Güzeli, ayrıca kedileri çok seviyor. Vietnamlı güzel, yarışmanın internet sitesinde "Kediler bulunduğu çevre ve durumlara uyum sağlamayı başaran zeki hayvanlar. Çok sosyaller ve insanlar gibi etraflarında olup bitenleri gözlemliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)