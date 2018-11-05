Düzce'de Türk bayrakları çalındı

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 15 dükkanın önünde asılı bulunan Türk bayrakları, bayrakların üzerinde asılı durduğu direklerle birlikte çalındı.

Olayla ilgili Akçakoca Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, konunun kendileri tarafından savcılığa intikal ettirildiği ve suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki iş yerlerinde emniyet ekiplerinin çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

‘ARTIK ÇOCUK İŞİ Mİ YOKSA YETİŞKİN Mİ YAPTI BELLİ DEĞİL'

Esnaflardan Dilek Ocakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Türk bayraklarının demirleri ile söküldüğünü söyledi.

Durumu emniyet ekiplerine bildirdiklerini aktaran Ocakçı, "Bayrakları demir sopalarıyla birlikte sökmüşler. Artık çocuk işi mi yoksa yetişkin mi yaptı belli değil. Ekipler çalışma yaptı, bunu yapan ya da yapanlar bulunur inşallah." diye konuştu.

Emine Koçak da sabah iş yerine geldiğinde Türk bayrağının ve direklerinin olmadığını gördüğünü ifade ederek, "Mahallemizdeki tüm bayrakları çalmışlar, neden böyle bir şey yaptılar anlam veremedik. İhbar üzerine emniyet ve zabıta ekipleri geldi, inceleme yaptılar." şeklinde konuştu.

Emniyet ekiplerinin çalışması sürüyor.