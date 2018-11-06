Peru'da bir lama, taksiye binerken görüldü

İnka Uygarlığı'na da başkentlik yapmış, 3416 metre yükseklikte bulunan ve turistlerin gözdesi haline gelen Cuzco şehrinde taksiye binen lamayı gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görüntülerdeki lamanın taksinin arka tarafına binmek için sırasını beklediği görülüyor. Peru, öfkelendiğinde tükürmesiyle bilinen ama oldukça sevimli hayvanlar olan lamaların anavatanı olarak biliniyor.