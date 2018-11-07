Apple kan kaybediyor: Piyasa değeri 1 trilyon doların altına düştü

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Apple'dan iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor

Geçtiğimiz aylarda piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkaran Apple, bu unvanını kısa sürede kaybetti. Her ne kadar şirket, üç aylık satış raporlarını artık duyurmayacağını söylerek durumu saklamaya çalışsa da iPhone'lar ile ilgili yayınlanan kötü bir rapor skandalı açığa çıkardı. Japonya'da büyük bir finansal yayın olan Nikkei Asian Review'da yayınlanan rapora göre yeni iPhone XR'a gelen talepler beklenenden daha düşük.

'IPHONE XR ÜRETİMİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI İPTAL EDİLDİ'

Webtekno'ya göre, haberlerin ardından Foxconn, Pegatron, Largan Precision, Flexium Interconnect ve AAC Technologies'in hisse senedi fiyatları da geriledi. Bu durumda Apple'ın en son iPhone modeli XR için üretimi artırma çalışmaları iptal edildi.

'SON 6 YILIN EN KÖTÜ İKİ GÜNLÜK BORSA GERGİNLİĞİNİ YAŞADI'

Geçtiğimiz birkaç günde yaşanan bu tökezlemeler ile Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, zor bir duruma düştü. MarketWatch'a göre Apple, yaklaşık 6 yıl içinde borsadaki en kötü iki günlük gerginliği yaşadı.

© REUTERS / Regis Duvignau Apple ürünlerine zam: Fiyatlar 4 kat yükseldi

İçinde bulunduğumuz mevsimin tatil dönemi olması Apple için bir fırsat. Şirket yeni iPhone'ların nasıl satıldığıyla ilgili olan pazar sorunlarını ve bu kötü haberlerden aklanmayı bu dönemde çözmeyi düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Apple, yeni iPad Pro'lardan yeni MacBook Air'e ve yeni Apple Watch Series 4'e kadar yeni ürünler sundu. Her ne kadar satış rakamları düşse de bu yeni seriler ile Apple gelirleri tekrar yükseldi. Şirketin trilyon dolarlık statüsünü yeniden kazanması için hala çok iyi bir şansı var.