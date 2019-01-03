Kayıt
19:19 03 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı

    Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı: Artık kanunlar değişiyor

    © AA / Yasin Aras
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 35

    İstanbul Esnaf Odaları Birliği (İSTESOB), plastik poşet kullanımını azaltmak için vatandaşlara ücretsiz bez çanta dağıttı.

    Naylon poşet
    © AFP 2018 / FRED DUFOUR
    Naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı
    Bahçelievler semt pazarında vatandaşlara bez çanta dağıtan İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamayı desteklerini söyledi.

    Yılmaz, "Artık kanunlar değişiyor. Bez torbaları hayata geçirerek naylondan kurtulmanın da bir tarafını biz sağlamış olduk. İstanbul Esnaf Odaları Birliği olarak bundan sonra pazarlarımızda bez torbalar dağıtacağız. Çünkü naylonun halk sağlığına zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Çevre kirliliği yarattığını hepimiz gördük. Biz de hem halkımıza hem esnafımıza yardım olsun diye bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

    • İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı
      İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı
      © AA / Yasin Aras
    • İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı
      İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı
      © AA / Yasin Aras
    • İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı
      İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı
      © AA / Yasin Aras
    1 / 3
    © AA / Yasin Aras
    İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı

    'TAHMİN EDİYORUM Kİ PAZARLARA DA YANSIYACAK'

    Plastik poşetlerle ilgili uygulamanın semt pazarlarına doğru genişletilmesinin beklendiğini ifade eden Yılmaz, "Gelecek sene tahmin ediyorum ki bu uygulama (naylon poşetlerin ücretlendirilmesi) pazarlara da yansıyacak. Biz bunları pazarlarımıza dağıtarak şimdiden vatandaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

    Poşet- Alışveriş
    © AA /
    'Poşet kullanımında yüzde 70'e varan azalma oldu'
    Dağıtılan bez torbalarla alışveriş yapan ev hanımı Asiye Özdemir de "Poşetler, çevreye verdiği zarardan dolayı çocuklarımızın geleceği için büyük bir sıkıntı oluşturuyordu. Önceden de böyleydi. File ve pazar çantasına alışılır diye düşünüyorum. Hiçbir şey sağlıktan önemli değil" diye konuştu.

    AMAÇ POŞET KULLANIMINI AZALTMAK

    Tuğba Günaydın ise poşetlerin ücretli hale getirilmesinin amacının naylon poşet kullanımını azaltmak olduğunu dile getirdi.

    Doğaya ve çevreye verilen zararın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Her vatandaşın bunu yapıp, bir bez çantayla, fileyle gezmesi gerekiyor. Bez çanta uygulamasını çok yerinde buldum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    dağıtım, naylon poşet, bez poşet, İstanbul Esnaf Odaları Birliği (İSTESOB), Faik Yılmaz, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    UUİ’de yeni yıl kutlamaları
    UUİ’de yeni yıl kutlamalarıyla ilgili 10 ilginç gerçek: 16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet