Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı: Artık kanunlar değişiyor

Yılmaz, "Artık kanunlar değişiyor. Bez torbaları hayata geçirerek naylondan kurtulmanın da bir tarafını biz sağlamış olduk. İstanbul Esnaf Odaları Birliği olarak bundan sonra pazarlarımızda bez torbalar dağıtacağız. Çünkü naylonun halk sağlığına zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Çevre kirliliği yarattığını hepimiz gördük. Biz de hem halkımıza hem esnafımıza yardım olsun diye bu projeyi hayata geçirdik" dedi.
- İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı© AA / Yasin Aras
- İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı© AA / Yasin Aras
- İstanbul Esnaf Odaları Birliği, bez çanta dağıttı© AA / Yasin Aras
'TAHMİN EDİYORUM Kİ PAZARLARA DA YANSIYACAK'
Plastik poşetlerle ilgili uygulamanın semt pazarlarına doğru genişletilmesinin beklendiğini ifade eden Yılmaz, "Gelecek sene tahmin ediyorum ki bu uygulama (naylon poşetlerin ücretlendirilmesi) pazarlara da yansıyacak. Biz bunları pazarlarımıza dağıtarak şimdiden vatandaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
AMAÇ POŞET KULLANIMINI AZALTMAK
Tuğba Günaydın ise poşetlerin ücretli hale getirilmesinin amacının naylon poşet kullanımını azaltmak olduğunu dile getirdi.
Doğaya ve çevreye verilen zararın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Her vatandaşın bunu yapıp, bir bez çantayla, fileyle gezmesi gerekiyor. Bez çanta uygulamasını çok yerinde buldum" ifadelerini kullandı.
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