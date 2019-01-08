Kainat Güzellik Yarışması üçüncüsü Venezüella Güzeli estetikli çıktı

Paez'in 25 Aralık'taki paylaşımının bu yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda üçüncü olan Venezüella Güzeli'ne ait olduğu ortaya çıktı.
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Le dicen el zar @zardelabelleza ___ Pero para mi es una escuela, en sintonía con personas como @estebanmvelasquez, me enseñaron a entender la estética como un todo ___ No es una nariz, no es un tamaño… es una belleza integral que no necesariamente viene ya puesta a punta, precisamente el reto es sacarle su mejor potencial, contando siempre con un equipo de trabajo a la par con su forma de pensar, un enfoque multidisciplinario de belleza ___ Desde el peinado hasta el mínimo detalle en su nariz, todo suma ___ En la foto @sthefanygutierrez1, un verdadero diamante que supo en quien confiar para sacar su mejor brillo ___ #rinoplastia #rhinoplasty #nosejob #otorrinolaringologia #otolaryngology #cirugiafacial #facialplasticsurgery #svrcf #iffprss #rinoplastiaprimaria #primaryrhinoplasty #rinoplastiasecundaria #revisionrhinoplasty #narizdesviada #deviatednose #ostetomias #osteotomies #mentoplastia #mentoplasty #otoplastia #otoplasty
Paez, Instagram paylaşımında, 2017 Venezüella Güzeli Sthefany Gutierrez'e uyguladığı estetik operasyonları farklı açılardan gösterdi ve "En iyi ışıltıyı elde etmek için kime güveneceğini bilen gerçek bir elmas" notunu düştü.
Paez ise doktoruna teşekkür ederek şöyle yanıt verdi: "En iyisi! Yakında görüşürüz!"
Bu durum güzellik yarışmasında estetik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Miss Venezüella'nın öncesi-sonrası fotoğraflarını sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar Gutierrez'in burun estetiği yaptırmadan önce de güzel olduğunu savunarak, estetik ameliyat olmasının sorun teşkil etmediğini öne sürdü.
Kullanıcıların bir kısmı ise estetikli güzellerle estetiksiz güzellerin aynı yerde yarışmasının yanlış olduğunu belirtti.
Aralık 2018'de Tayland'da gerçekleşen Miss Universe (Kainat) Güzellik Yarışması'nda Filipinli Catriona Gray birinci olmuştu.
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