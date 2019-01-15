Victoria's Secret'ın Rus top modeli İstanbul'a geliyor

Kuzey Kutbu'ndan gelen Grigorieva, 6-9 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Linexpo İstanbul 2019 Fuarı'nın açılış törenine katılacak.
Katılımcı firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünlerini tanıtılacağı Linexpo İstanbul 2019 Fuarı'na Orta Doğu ülkeleri, Rusya ve Balkan ülkelerinden ilginin büyük olması bekleniyor.
Rusya'nın Olenegorsk bölgesinde dünyaya gelen Kate Grigorieva, keşfedildiği 2014 yılında ilk kez podyuma New York Fashion Week'te çıktı. Ardından ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'in dikkatini çekti.
Mankenlik kariyerinde hızlıca ilerleyen Grigorieva, 2015 yılında ise Cosmopolitan Dergisi tarafından gelmiş geçmiş en başarılı mankenler arasında gösterildi.
Grigorieva ayrıca, eğitimli bir dansçı ve farklı yarışmalarında dereceleri bulunan bir güzel.
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