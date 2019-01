Victoria's Secret'ın Rus top modeli İstanbul'a geliyor

View this post on Instagram

Когда я была маленькая,я Оооочень комплексовала из-за длинных ног,роста и худобы🙈Сейчас же всё совершенно по-другому😈😎 When I was young, I was very complex for my long legs, height and thinness🙈Now I'm proud😈😎

