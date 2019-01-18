Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı model şimdi de heykelciğiyle gündemde

Daha önce Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren Belçikalı model Marisa Papen'in verdiği son poz yine tartışma yarattı.

© REUTERS / Murad Sezer Belçikalı model Papen Ayasofya'da çıplak poz verdi

Vatikan, İsrail, Türkiye ve Mısır'daki kutsal ve tarihi mekanlarda verdiği çıplak pozlar çok konuşulan Papen, bir kez daha gündemde.

Papen'in bu seferde çırılçıplak bir halde kucağına aldığı siyah bir bebekle çekildiği pozun üç boyutlu heykeli tartışma konusu oldu. 20 santimetrelik heykelde Papen'in Meryem Ana'yı kucağındaki bebeğin ise Hz. İsa'yı simgelemeyi amaçladığı belirtildi.

Heykel, Kaliforniya'da bulunan Frank Rose'in Çağdaş Sanat Mağazasında 96.99 euro'dan satışa çıkarıldı.

Diğer ülkelerde çekilen çıplak pozlarının da anlaşmalı olduğu sanat galerisinde satışta olduğunu belirten Papel, pozlarının altında yatan nedeni anlattı.

'DİN, BİREYSEL GÜCÜMÜZÜ ENGELLİYOR'

The Sun'ın aktardığına göre, ‘dinin bireysel gücü engellediğini' belirten Papel, "Bireysel gücünüzü var olup olmadığından emin bile olmadığınız birine veriyorsunuz" dedi.

26 taşındaki model, bir keresinde Vatikan'daki St. Peter meydanındayken Papa'nın konuşma yaptığı ana denk geldiğinden bahsetti ve "Orada gözüme kötü durumdaki bir kadın takıldı. O an Vatikan'ı insanlara yardım eden bir yer olarak hayal ettim. Bütün kiliselerin insanlara kapılarını açtığını ve yardım ettiğini düşünün" dedi.

Papel, fotoğraf çekimlerinde amacının ilgi görmek değil, başkalarının düşüncelerini etkileyebilmek olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE DE POZ VERMİŞTİ

Papel ve fotoğrafçısı Jesse Walker, Vatikan'da yaptıkları fotoğraf çekimi sırasında gözaltına alınmış, fotoğrafları çekilip, parmak izleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

İkili daha sonra Mısır'da bir tapınakta fotoğraf çekimi yaparken gözaltına alınarak geceyi hücrede geçirmişti.

Bu olaylardan sonra İstanbul'a gelen Papel çeşitli tarihi mekanlarda çıplak pozlar vermişti.

Papel'in Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak verdiği poz, Türkiye'de de tartışma konusu olmuş ve bazı kişiler tarafından eleştirilmişti.

© Fotoğraf : Belçikalı modelin Türkiye'deki pozları

Papel'in fotoğrafları şuan FXCKRLGN isimli sergi kapsamında 70 euro ile 20 bin euro arasında bir fiyata satılıyor.