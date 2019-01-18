Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı model şimdi de heykelciğiyle gündemde

Papen'in bu seferde çırılçıplak bir halde kucağına aldığı siyah bir bebekle çekildiği pozun üç boyutlu heykeli tartışma konusu oldu. 20 santimetrelik heykelde Papen'in Meryem Ana'yı kucağındaki bebeğin ise Hz. İsa'yı simgelemeyi amaçladığı belirtildi.
Heykel, Kaliforniya'da bulunan Frank Rose'in Çağdaş Sanat Mağazasında 96.99 euro'dan satışa çıkarıldı.
Diğer ülkelerde çekilen çıplak pozlarının da anlaşmalı olduğu sanat galerisinde satışta olduğunu belirten Papel, pozlarının altında yatan nedeni anlattı.
'DİN, BİREYSEL GÜCÜMÜZÜ ENGELLİYOR'
26 taşındaki model, bir keresinde Vatikan'daki St. Peter meydanındayken Papa'nın konuşma yaptığı ana denk geldiğinden bahsetti ve "Orada gözüme kötü durumdaki bir kadın takıldı. O an Vatikan'ı insanlara yardım eden bir yer olarak hayal ettim. Bütün kiliselerin insanlara kapılarını açtığını ve yardım ettiğini düşünün" dedi.
TÜRKİYE'DE DE POZ VERMİŞTİ
Papel ve fotoğrafçısı Jesse Walker, Vatikan'da yaptıkları fotoğraf çekimi sırasında gözaltına alınmış, fotoğrafları çekilip, parmak izleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı.
Bu olaylardan sonra İstanbul'a gelen Papel çeşitli tarihi mekanlarda çıplak pozlar vermişti.
Papel'in Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak verdiği poz, Türkiye'de de tartışma konusu olmuş ve bazı kişiler tarafından eleştirilmişti.
Papel'in fotoğrafları şuan FXCKRLGN isimli sergi kapsamında 70 euro ile 20 bin euro arasında bir fiyata satılıyor.
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