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16:43 24 Ocak 2019
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    Kanser hücresi- Deney

    Türkiye-Küba Onkoloji Enstitüsü kuruluyor: Kübalı kanser uzmanı doktarlar İstanbul'da görev yapacak

    © AP Photo / Stephan Savoia
    Yaşam
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    İstanbul Okan Üniversitesi, tıp alanında özellikle kanser araştırmaları ve tedavisindeki başarılı uygulamaları ve ucuza sağladığı halk sağlığı hizmetiyle dünyanın pek çok ülkesinden kanser hastası için umut olan Küba'nın kanser tedavisi alanında faaliyet gösteren 3 önemli kuruluş ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

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    © REUTERS / Denis Balibouse
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    İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ile Küba Onkoloji Enstitüsü kanser tedavisinde işbirliği anlaşmasına vardı.

    Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Kübalı onkologlar görev alacak. Mart ayı itibariyle İstanbul'a gelecek doktorlar, kanser hastalarının değerlendirildiği onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alacak. Tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler, Küba'daki kanser araştırmalarını yerinde görebilme imkanına sahip olacak.

    KÜBA'DAN 3 KURUMLA 2 YILDIR GÖRÜŞME HALİNDEYDİK

    Küba ile 2 yıldır görüştüklerini belirten Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, ülkenin sağlık alanında etkili 3 önemli kuruluşuyla anlaşma yaptıklarını ifade etti. Bekir Okan, "Onkoloji konusunda Küba dünyada bir numara. Küba ile 2 yıldır görüşmeler yapıyoruz. Ocak başında protokoller yaptık. Küba'nın 3 kuruluşuyla anlaştık. Bunlardan ilki Küba Tıp Üniversitesi. Bu üniversiteden hocalar üniversitemize gelecek, bizden de hocalar Küba'ya gidecek. Öğrenciler için de bir değişim programları olacak. İkincisi Küba Onkoloji Enstitüsü ile Okan Üniversitesi Hastanesi'nde 'Türkiye Küba Onkoloji Enstitüsü' kuracağız. Üçüncüsü onların bu işleri yapan uluslararası kurumuyla da doktorların Türkiye'ye geleceği bir anlaşma yaptık. Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci ve Dışişleri Bakanımız bu aşamada bize destek verdi" dedi.

    kendir-kanser ilacı
    © Fotoğraf : İHA
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    'HER YIL TÜRKİYE'DEN 2 BİNE YAKIN KANSER HASTASI KÜBA'YA GİDİYOR'

    Onkoloji enstitüsünün Türkiye'nin sağlık turizmine de katkı sağlayacağının altını çizen Bekir Okan, "Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Türkiye'den her yıl 2 bin hasta kanser tedavisi için Küba'ya gidiyor. Bu anlaşma ile birlikte artık gitmeyecekler. Çünkü Kübalı doktorlar mart ayı başında İstanbul'a geliyor. Bizim Onkoloji Enstitümüz içerisinde kanser hastalarının tedavisiyle ilgili çalışmalara başlayacaklar. Bu sadece Türkiye'deki kanser hastalarına yönelik olmayacak. Aynı zamanda Orta Doğu ve Avrupa ülkelerindeki hastalar da artık Türkiye'ye geliyor. Enstitü sonrası hastalar da Küba'ya kadar gitmeyecek, Türkiye'ye gelecek. Bu Türkiye'nin Sağlık Turizmine katkı sağlayacak. Başlangıç çok önemli bunu giderek geliştireceğiz. Küba ile birlikte ilaç da üreteceğiz. Araştırma merkezinde tıbbi araştırmalar yapacağız" diye konuştu.

    OKAN ÜNİVERSİTESİ İLE KÜBA ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAKLIĞI, 2 BİNE YAKIN MOLEKÜL ÜZERİNDE ÇALIŞACAK

    Kanser hücresi- Deney
    © AP Photo / Stephan Savoia
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    İstanbul Okan Üniversitesi ve Küba Onkoloji Enstitüsü iş birliği ile 2 bine yakın molekül üzerinde çalışacaklarını kaydeden İstanbul Okan Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Tunga Demirarslan ise, "Kanser konusunda Küba şu anki aşılarıyla değil bundan sonra devam eden çalışmalarıyla da dünya tıbbında çok önemli bir noktada. Küba'da 2 bine yakın yeni molekül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Biz de bir üniversite hastanesi olarak özellikle bu çalışmaların içinde yer alıp kanser konusunun geliştirilmesi adına adım atmak istiyoruz. Enstitünün amacı 2020 yılında Küba'da dünya onkoloji kongresine de bilimsel çalışmalarla gitmek. Bunun ilk adımı Kübalı hekimlerin burada bizimle birlikte çalışmaya başlaması olacak. Küba sağlık sisteminin onkolojiye yaklaşımının Türk tıbbının onkolojiye yaklaşımıyla sentezleyerek daha net bir tedavi protokolünü uygulamaya başlayacağız. Küba'ya geçişlerin de önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Araştırmalara göre deri ve akciğer kanserinde etkili olan ilaçlar olduğunu söyleyen Dr. Demirarslan, "Türkiye'de Eczacılar Birliği tarafından bunların resmi olarak Türkiye'ye getirilmesi ve Türk hastalar da kullanılması mümkün. Biz bütün bu yapıyı tek bir merkezde toplayacağız" dedi.

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    Etiketler:
    Kanser tedavisi, Kanser, Türkiye'nin Havana Büyükelçiliği, İstanbul Okan Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı, Ayşe Berris Ekinci, Alper Tunga, Bekir Okan, Küba, Türkiye
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