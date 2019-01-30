Müşterilerini tehdit edip Bitcoin isteyen 'Lord Voldemort' tutuklandı

Mahkeme tutanaklarına göre Myanmar vatandaşı olan Ye Lin Myint, randevularını kaçıran ya da sigorta poliçelerini iptal eden bazı eski müşterilerini hedef aldı.
Öte yandan Myint'in, sigorta işlemi satın alacağını beyan eden ancak daha sonra vazgeçen müşterilerin yanı sıra müşterilerinin komşularını ve potansiyel müşterilerini de aynı yöntemle tehdit ettiği belirtildi.
Lord Voldemort and Bruce Banner. What's their common denominator? Bitcoin apparently.:)https://t.co/Ycg2UWMsjQ— Branson Lee (@Branson_Lee) January 30, 2019
36 yaşındaki sigorta temsilcisi, 6 ayrı müşteriye gönderdiği e-posta ve mektupta, müşterilerini kendisine 1 adet Bitcoin transfer etmemeleri halinde ailelerini ve kendilerini zarar vermekle tehdit ettiği aktarıldı.
'LORD VOLDEMORT'U 'LORD VOLDERMORT OLARAK YAZMIŞ
Myint müşterilerini tehdit etmek için Harry Potter serisinin kötü karakteri ‘Lord Voldemort'un adının yanlış yazımı olan ‘Lord Voldermont' isimli bir e-posta adresi oluşturdu.
Daha sonra hazırladıkları mektupları müşterilerinin yaşadıkları binaların bulunduğu bölgeye gönderen Myint'in, müşterilerinin komşularını müşterilere Bitcoin ödemelerini yapmaya zorlamaları yönünde tehdit ettiği belirtildi.
2 BUÇUK YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Tehdit ve taciz suçlarından gözaltına alınan Myint, Salı günü çıkarıldığı mahkemede 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kefalet bedelini belirlenen süre içerisinde ödeyemeyen Myint'in cezasını Şubat ayı içerisinde çekmeye başlayacağı belirtildi.
The Straits Times gazetesinde yer alan haberde, polisin kurbanlarının şikayeti üzerine izini sürdüğü ve sonunda yakalamayı başardığı sigorta temsilcisi nin, harcadığı yoğun çabaya rağmen hiçbir müşteriden bitcoin almayı beceremediği ifade edildi.
İngiliz yazar J.R Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinde, etrafına korku salan ve karanlık gücün temsilcisi olan ‘Lord Voldemort' isimli karakter serinin ilk kitabında Harry Potter'in ailesini öldürüyordu.
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