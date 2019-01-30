Müşterilerini tehdit edip Bitcoin isteyen 'Lord Voldemort' tutuklandı

Myanmar vatandaşı bir sigorta temsilcisi kendisini 'Lord Voldemort' olarak tanıtıp, müşterilerinden kendisine Bitcoin satın almasını istedi. İsminin Ye Lin Myint olduğu aktrılan sigorta temsilcisinin isteğinin gerekçekleşmemesi durumunda müşterilerini zarar vermekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Kendisini Harry Potter'ın baş düşmanı Lord Voldemort olarak tanıtan eski bir sigorta temsilcisi, müşterilerini Bitcoin ödemesi yapmazlar ise zarar vermekle tehdit ettiği gerekçesiyle Singapur'da tutuklandı.

Mahkeme tutanaklarına göre Myanmar vatandaşı olan Ye Lin Myint, randevularını kaçıran ya da sigorta poliçelerini iptal eden bazı eski müşterilerini hedef aldı.

Öte yandan Myint'in, sigorta işlemi satın alacağını beyan eden ancak daha sonra vazgeçen müşterilerin yanı sıra müşterilerinin komşularını ve potansiyel müşterilerini de aynı yöntemle tehdit ettiği belirtildi.

Lord Voldemort and Bruce Banner. What's their common denominator? Bitcoin apparently.:)https://t.co/Ycg2UWMsjQ — Branson Lee (@Branson_Lee) January 30, 2019

​36 yaşındaki sigorta temsilcisi, 6 ayrı müşteriye gönderdiği e-posta ve mektupta, müşterilerini kendisine 1 adet Bitcoin transfer etmemeleri halinde ailelerini ve kendilerini zarar vermekle tehdit ettiği aktarıldı.

Sigorta temsilcisinin kendisine atfedilen suçları işlediği Ağustos ve Eylül 2017'de kripto para birimi Bitcoin'in bir adedinin değeri yaklaşık 4 bin 900 dolardı.

'LORD VOLDEMORT'U 'LORD VOLDERMORT OLARAK YAZMIŞ

Myint müşterilerini tehdit etmek için Harry Potter serisinin kötü karakteri ‘Lord Voldemort'un adının yanlış yazımı olan ‘Lord Voldermont' isimli bir e-posta adresi oluşturdu.

Daha sonra hazırladıkları mektupları müşterilerinin yaşadıkları binaların bulunduğu bölgeye gönderen Myint'in, müşterilerinin komşularını müşterilere Bitcoin ödemelerini yapmaya zorlamaları yönünde tehdit ettiği belirtildi.

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Mahkeme kayıtlarında, toplamda 33 kişiyi hedef alan sigortacı temsilcisinin, kurbanlarını ‘ısrarla, amansız bir şekilde taciz ettiği' yer aldı.

2 BUÇUK YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tehdit ve taciz suçlarından gözaltına alınan Myint, Salı günü çıkarıldığı mahkemede 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kefalet bedelini belirlenen süre içerisinde ödeyemeyen Myint'in cezasını Şubat ayı içerisinde çekmeye başlayacağı belirtildi.

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The Straits Times gazetesinde yer alan haberde, polisin kurbanlarının şikayeti üzerine izini sürdüğü ve sonunda yakalamayı başardığı sigorta temsilcisi nin, harcadığı yoğun çabaya rağmen hiçbir müşteriden bitcoin almayı beceremediği ifade edildi.

İngiliz yazar J.R Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinde, etrafına korku salan ve karanlık gücün temsilcisi olan ‘Lord Voldemort' isimli karakter serinin ilk kitabında Harry Potter'in ailesini öldürüyordu.