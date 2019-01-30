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18:24 30 Ocak 2019
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    Silinen WhatsApp mesajlarını okumanın yolu bulundu

    © AA / Aytaç Ünal
    Yaşam
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    WhatsApp'tan gönderilen silinmiş mesajları Android, iOS ve Windows işletim sistemli telefonların tümünde geri getirmenin yolu bulundu.

    Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya
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    Yakın zaman önce WhatsApp, yanlışlıkla gönderilen mesajların silinmesine olanak sağlayan bir güncelleme getirmişti. Ancak silinebilecek mesajlar için bir sınır belirledi.

    Örneğin kullanıcılar, yalnızca son bir saat içerisinde gönderdikleri mesajları silebiliyorlar. Bu da tüm mesaj geçmişinin silinebilmesini önlüyor.

    Ancak silinen mesajları geri döndürmenin geçici bir çözümü de yok değil. Bu çözüm, WhatsApp'ın birçok telefonda gece saat tam 2'de yedeklenmesine dayanıyor. Yedekleme saati için farklı seçenekler olsa da, gece yarısını tercih etmek bu çözümün işe yaramasını çok daha kolaylaştırıyor.

    UYGULAMA, MESAJLAR SİLİNSE BİLE DEPOLUYOR

    WhatsApp
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Eğer bir arkadaşınız size gönderdiği ve okumak istediğiniz bir mesajı sildiyse, WhatsApp'ı hemen telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin. Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı da görebiliyor olacaksınız.

    Bunun nedeni ise, uygulamanın silinen mesajları depolamayı sürdürmesi. Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, ‘bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz.

    Dolayısıyla, mesaj konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder. Bu sebeple yedeklemeyi devreye soktuğunuz takdirde, silinen mesajları yeniden görmeniz işten bile değil.

    Ancak yedekleme yapmak da başlı başına birtakım sorunlara neden olabilir. Örneğin telefonunuzu yedeklediğiniz takdirde bazı mesajlarınız kaybolabilir.

    WHATSSAPP ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

    Facebook
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Diğer yandan bu çözümün uzun süre kullanılabilir olmayacağını da unutmamak gerek. WhatsApp bu bug'ın üstesinden gelebilmek üzere bir çözüm geliştirmeye başladı bile.

    Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor.

    Ancak bu tür uygulamaların telefonunuza ve dolayısıyla kişisel bilgilerinize erişmesine izin vermek son derece tehlikeli olabilir.

    Etiketler:
    telefon, silme, hata, uygulama, mesaj, WhatsApp
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