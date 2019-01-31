Necati Şaşmaz, Nagehan Şaşmaz'dan 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Nagehan Şaşmaz'dan boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.haberine göre oyuncunun avukatı, Anadolu Aile Mahkemesi'ne sunduğu boşanma dilekçesinde, tarafların evlilik birliğinin Nagehan Şaşmaz'ın ağır kusurlu eylemleri neticesinde temelinden sarsıldığını, evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığını ileri sürdü.
Devamında, bu nedenle çiftin boşanmalarına, çocukların velayetinin babaya verilmesine, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ortak velayet olarak düzenlenmesine karar verilmesini talep etti.
TEDBİREN YURTDIŞI YASAĞI KONULMASI DA İSTENDİ
Avukat dilekçede şöyle dedi: "Davalının haksız ve hukuka aykırı davranışlarının müvekkilde yaratmış olduğu elem ve acının mutlak karşılığı olarak, müvekkilimizin uğramış olduğu manevi zararın bir nebze olsun hafifletilmesi için müvekkil lehine 5 milyon lira manevi, 5 milyon lira da maddi tazminata hükmedilmesi usul ve yasa gereğidir."
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