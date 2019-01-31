Avukatı, Berkay'ın aylık gelirini açıkladı: 'Asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için söylemedi'

Medipol Başakşehir'li futbolcu Arda Turan ile yaşadıkları kavganın ardından davalık olan şarkıcı Berkay Şahin, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söylerken, Berkay ise ayda 1000 TL kazandığını belirtti.

Gelir beyanı eleştiri konusu olan Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, telefonla bağlandığı Kanal D'deki 2. Sayfa programında, "Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var" açıklamasında bulundu.

"Maalesef bu konuyla gündeme gelmek istemezdik" diyen avukat Mermer, "Müvekkilim yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi, hakimi kandırmak gibi bir şey olamaz. Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni, asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için. Asla kötü bir niyet değildir. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir" ifadesini kullandı.

Mermer, "Zaten soruşturma aşamasında ifadesi alındığında geliri soruldu ve beyan etti. Bu tamamen usul gereği sorulmuş bir sorudur. Berkay Şahin'in böyle söylemesinin nedeni, asgari ücret diye bir şey var. Orada onu söylediğinde ayıp olur, böbürlenmek gibi düşündüğü için o rakamı söyledi. Burada kandırmaca düşünülemez. Böyle bir şey olsa zaten hâkim bilirdi ve 'Emin misin?' diye sorardı. Orada olsaydınız siz de anlardınız. Biz arzu ederiz ki bu konuşulmasın" diye konuştu.