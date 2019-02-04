Himalaya buzullarının üçte ikisi yüz yıl içinde eriyecek: Daha önce duymadığınız bir iklim krizi

Zira, Paris Anlaşması ile hedeflenen 'küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlama' hedefine erişilse dahi, buzulların üçte ikisi eriyecek.
Developed over 5 years, the #HKHAssessment includes contributions from 350+ researchers and policy experts from 22 countries and 185 organizations.— ICIMOD (@icimod) 4 Şubat 2019
Learn more: https://t.co/lkyHInjPzz
<web link of the press release>
Discover why #MountainsMatter: https://t.co/aKahQpC4R9 pic.twitter.com/Fr0eMK6M6a
Ganges, Indus, Yellow, Mekong ve Irawaddy gibi dünyanın en önemli nehirlerini besleyen buzullar aynı zamanda milyarlarca insanın doğrudan veya dolaylı olarak yiyecek, enerji, temiz hava ve gelir kaynağı.
Raporda ayrıca, buzulların erime sürecinde Everest gibi dağların eteklerinde bulunan çok sayıda gölün taşma tehlikesi olduğuna dikkat çekildi.
Nepal'deki Katmandu merkezli Uluslararası Entegre Dağ Gelişimi Merkezi (ICIMOD) tarafından 5 yılda hazırlanan raporda 350'den fazla araştırmacı ve uzman, 185 organizasyon, 210 yazar, 20 editör ve 125 dış hakemin çalışmaları sonucunda hazırlandı.
The much-awaited #HKHAssessment report was launched today at @icimod— ICIMOD (@icimod) 4 Şubat 2019
Mountains, Climate Change, Sustainability and People!
Learn more: https://t.co/atcuoFkIhl
Full report: https://t.co/g0ltiusGs4
Press release: https://t.co/AhAbZI9bSf https://t.co/tooJO5ewbw
Raporu hazırlayanlardan Philippus Wester, konuyla ilgili açıklamasında "Küresel ısınma, 100 yıldan daha az bir sürede 8 ülkeyi kesen soğuk, buzul kaplı dağ zirvelerini çıplak kayalara dönüştürmek için yolda. Bu, daha önce duymadığınız bir iklim krizi" ifadelerini kullandı.
Raporda yer verilen bir tahmine göre, bölge 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum sağlamak için 2030 yılına kadar yıllık 4.6 milyar dolara ihtiyaç duyacak.
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