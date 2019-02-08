Apple, Facetime uygulamasındaki hatayı düzeltti

Hatanın fark edilmesinden sonra New York Başsavcısı Letitia James ve New York Valisi Andrew Cuomo, hatanın oluşmasının ve fark edilmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünün araştırılacağını açıkladılar.
Apple pushes fix for “FacePalm,” possibly its creepiest vulnerability ever — Ars Technica https://t.co/Fcar55hT6f— UK Today (@UKTodayTopNews) February 8, 2019
Diğer yandan ABD Temsilciler Meclisi, hata ile ilgili olarak Apple CEO'su Tim Cook'a yazarak, şirketin bu hatayı ne zaman keşfettiğini ve hatanın kullanıcıların mahremiyetini ne derece ihlal ettiğini açıklamasını istedi.
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