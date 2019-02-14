Özil'den 'Payitaht Abdülhamid' mesajı

Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla TRT1'de yayınlanan dizinin sıkı takipçisi olduğunu gösteren Mesut Özil'e görüntülü mesaj gönderdi. Bu mesajı kişisel Instagram hesabında paylaşan Özil, "Biz Türkler tarihine aç bir toplumuz" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Payitaht Abdülhamid dizisini yakından takip ediyor.

Sultan 2. Abdülhamid'in hayatını anlatan dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla TRT1'de yayınlanan dizinin sıkı takipçisi olduğunu gösteren Mesut Özil'e görüntülü mesaj gönderdi.

Özil de İnal'ın videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Buna göre İnal, mesajında şöyle konuştu:

— Kıymetli Mesut Özil kardeşim, Payitaht: Abdülhamid setinden sana sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Diziyi takip ettiğini, izlediğini biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımların için. İnşallah bir gün yolun düşerse sete de bekleriz. Her zaman başarıların bizi gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da çok başarılı bir spor hayatın olur.

'TARİHE AÇ BİR TOPLUMUZ'

Özil ise bu jeste karşılık "Asıl ben sana ve ekibine bu başarılı yapım için teşekkür ederim. Biz Türkler tarihine aç bir toplumuz" cevabını verdi.