Miyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' oldu: Yastık, minder sevdalısı değil hizmet sevdalısıyız

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi esprili çalışmaya imza attı. Dünyada tek olma özelliği taşıyan Kültür Park içerisindeki Miyav Park'ta bakımı yapılan sokak kedileri 'Mırmır', 'Atılgan' ve 'Zıpzıp' için sosyal medya üzerinden parkın sembolik muhtarlığı için seçim yapıldı.
Seçim sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından 'Mırmır' adına yayınlanan teşekkür paylaşımında, "Miyav Parkımızda bembeyaz bir sayfa açan siz değerli halkımıza en derin mırmırlarımı sunuyorum. Sadece bana oy veren yüzde 38'in değil yüzde 100'ün muhtarı olacağım. Bana bu şansı tanıyan herkese, başta hayvansever Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a teşekkürlerimizle. Halkımıza hizmet için patimizden geleni yapacağız. Miyav Parkımız için hep birlikte pati patiye vererek çok çalışacağız. Biz yastık, minder sevdalısı değil hizmet sevdalısıyız" denildi.
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