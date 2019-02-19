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15:15 19 Şubat 2019
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    Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nın tepesindeki havari heykelleri

    Vatikan, çocuk sahibi rahipler için gizli kurallar belgesinin olduğunu kabul etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Katolik Kilisesi'nde skandallar bitmiyor. Pedofili skandalıyla hesaplaşma adına adımlar atan, ama somut sonuçlar üretemeyen Vatikan, diğer yandan çocuk babası olan rahipler için gizli kurallar içeren bir içişleri belgesinin bulunduğunu itiraf etti.

    Papa Francesco
    © REUTERS / Max Rossi
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    Katolik Kilisesi'nde görev yapanların cinsel ilişkiye girmeme ve evlenmeme sözü vermesine karşın bu sözü tutmayarak çocuk babası olan rahipler için gizli kurallar olduğu Vatikan tarafından doğrulandı.

    Babasının Katolik bir rahip olduğunu 28 yaşında öğrenen İrlandalı Vincent Doyle'un kendisiyle aynı durumdakilere yardım için 'Coping International' adında küresel örgütlenmeye gitmesi ve sonunda Vatikan'ın çocuk babası olmuş rahiplerle ilgili kurallarını içeren bir belgeye ulaşmasının ardından 'Kutsal Makam'dan da teyit geldi.

    'TEMEL İLKE ÇOCUĞUN KORUNMASI'

    The New York Times gazetesinin konuştuğu Vatikan Sözcüsü Alessandro Gisotti "Bu yönlendirici ilkelerin varoluğunu teyit edebilirim. Bu içişleriyle ilgili bir belgedir" dieyerek ekledi:

    Kilise çocuk korosu
    © AFP 2018 / ERIC FEFERBERG
    Papa'nın cinsel istismar açıklamasının ardından, rahibelerden 'Kiliselerin yapısını değiştirin' çağrısı
    "Temel ilke çocuğun korunmasıdır."

    'CÜPPEYİ ÇIKARMASI TALEP EDİLİR'

    Gisotti, gizli kurallara göre çocuk babası olan rahipten din adamlığını bırakıp kendisini çocuğa adayarak ebeveynlik sorumluluklarını üstlenmesinin talep edildiğini söyledi.

    'FORMALİTEDEN İBARET'

    Rahipler Cemaati Genel Sekreter Yardımcısı Monsenyör Andrea Ripa ise yönlendirici ilkelerin emir değil, usul olduğunu dile getirdi.

    Papa Francis
    © REUTERS / Tony Gentile
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    ÇOK SAYIDA RAHİBİN BABA OLDUĞUNA İŞARET

    Vincent Doyle büyük çabalar sonucunda 2017 yılında Vatikan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Başpiskopos Ivan Jurkovic'in kendisine çocuk babası rahiplere nasıl muamele edileceğine dair kuralların bulunduğu belgeyi göstermesini sağlamıştı.

    Vatikan'ın böyle bir belge kullanması, çok sayıda rahibin baba olduğu anlamına gelmesi açısından da önemli. The New York Times'a konuşan Doyle, belgenin bir kopyasını talep ettiğini, ama Başpiskopos Jurkovic'in "Bu bir sırdır" diyerek reddettiğini aktardı.

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    © AFP 2018 /
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    RAHİBELERLE İLİŞKİDEN TECAVÜZE KADAR

    Gazeteye göre rahip çocuklarının bazısı rahiplerle kiliselerde gönüllü çalışan kadınlar ve rahibeler arasındaki ilişkilerin ve bazısı da cinsel suitimal ve tecavüzün sonucu dünyaya geldi.

    HALİHAZIRDA 175 ÜLKEDEN 50 BİN ÇOCUK TAHMİNİ

    Kaç rahip çocuğu olduğunda dair resmi bir tahmin yok. Ancak Doyle Coping International' grubunun web sitesinin 175 ülkeden 50 bin kullanıcısı olduğuna dikkat çekti.

    Katolik Kilisesi cinselliğin nasıl yaşanması gerektiğine dair kurallarıyla mangalda kül bırakmazken Vatikan'ın varlığını teyit ettiği belge, rahiplerin baba olmasına göz yumulduğuna işaret ediyor.

    KİLİSEDE ÇOCUKLARA CİNSEL TACİZLE MÜCADELE KONFERANSI BAŞLAYACAK

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    İHA
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    Vatikan, en üst düzeydekiler dahil Katolik din adamlarının çocuklara cinsel taciz ve saldırılarıyla ilgili kriz hakkında da perşembe günü başlayacak 4 günlik bir konferans düzenleyecek.

    Papa Francis'in 'kiliselerde reşit olmamışların korunması konusunda dünya çapında tüm piskoposlar konferansı başkanlarının biraraya geleceğini' duyurduğu toplantıdan mağdurlarla yakınları somut sonuç çıkması beklenmiyor.

    Mağdurlar ve yakınları, somut sonuç çıkabilmesi için Papa'nın dünya çapında her piskoposa bu konuda elindeki arşivleri polise teslim etmesi emrini vermesi gerektiğini belirtti.

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