Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı belli oldu

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmini satın almasıyla tartışmaların hedefinde olan Netflix'in, Türkiye'deki kullanıcı sayısının 170 bin civarında olduğunu duyurdu. Abone sayısının tam olarak 65 bin olduğunu aktaran Semercioğlu, "Biliyorsunuz bir üyelikten 5 kişi yararlanabiliyor Netflix’te" dedi.

Cengiz Semercioğlu, "Roma'nın zaferi Yılmaz'a yarar" başlığıyla yayımlanan yazısında Netflix yapımı Roma filminin Altın Aslan, BAFTA ve Altın Küre gibi ödüller kazandığını, son olarak da bu pazar günü Oscar için yarışacağını belirtti.

"Sinemaya büyük bir darbe mi bu, yoksa büyük bir devrim mi? Önümüzdeki yıllarda Cannes Film Festivali de geri adım atarsa —ki bana göre atacak- ve vizyona girmemiş filmleri de festivale davet ederse ne olacak? Sinema salonlarının sonu mu? Bunu bugünden kimse bilmiyor" ifadesini kullanan Semercioğlu, şöyle devam etti:

"Belki yakın zamanda tüm filmler sadece 1-2 hafta vizyonda kalacak, salonlarda film sirkülasyonu belki çok daha hızlı olacak…

Belki sinema salonları bambaşka bir hale dönüşecek… Bilemiyoruz…

Ama bilinen gerçek şu: Artık dünyada Netflix'siz bir sinema pazarı düşünmek mümkün değil…

BKM'cilerin de yakın çevresine, "Bunu denemek istiyoruz, ne sonuç alacağımızı biz de bilmiyoruz ama bunu görmek istiyoruz" dediğini öğrendim.

Yılmaz Erdoğan, bu konuda haklı gibi görünüyor. Yani, uzağı görme anlamında, diğer sinemacıların bir adım önünde gibi…

Önceki gün Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı için "170 bin civarında olduğu tahmin ediliyor" diye yazmıştım…

Bunun kullanıcı sayısı olduğunu öğrendim…

Biliyorsunuz bir üyelikten 5 kişi yararlanabiliyor Netflix'te…

Mesela bizim evde 1 abonelik var ama tablet, telefon, TV gibi farklı aygıtlardan bağlanan 4 kullanıcı var…

İşte bu toplam kullanıcı sayısı 170 bin civarındaymış…

Abone sayısı ise hazır olun tam rakamı veriyorum, 65 binmiş…"