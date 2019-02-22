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13:15 22 Şubat 2019
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    IŞİD'e katılmak için kaçan ABD'li Hoda Muthana'nın avukatı Hassan Shibly

    ABD'ye alınmayan IŞİD gelininin ailesi dava açtı

    © AP Photo / Chris O'Meara
    Yaşam
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    Alabama'da yaşarken IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden ve bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından ülkeye geri alınmayacağı söylenen Hoda Muthana'nın ailesi konuyu mahkemeye taşıdı.

    Washington'da Federal Mahkeme'ye başvuran 24 yaşındaki Muthana'nın babası Ahmet Ali Muthana, kızının ABD vatandaşı olduğunu ve ülkeye geri dönmesini talep etti. Muthana, ‘kanunsuz girişim' diye nitelediği bu hamlenin durdurulmasını istedi.

    US Secretary of State Mike Pompeo
    © AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
    Pompeo'dan ABD'ye geri dönmek isteyen IŞİD gelinine: O bir terörist
    Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başsavcı William Barr'a karşı açılan davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Muthana ve oğlunun bir ABD vatandaşı olarak sahip olduğu hakları yasalara aykırı bir şekilde çalan ABD yönetimine karşı ihtiyati tedbir istiyoruz. (Mahkemeden) ABD hükümetinin vatandaşlarını silahlı bölgelerden geri getirmek konusunda bir zorunluluğu olduğu kararına varmasını talep ediyoruz."

    Aile, ülkeye dönmesi halinde kızlarının Adalet Bakanlığı tarafından yöneltilecek suçlamalara hazır olduğunu ve işbirliği yapacağını da ekledi.

    TRUMP'TAN POMPEO'YA TALİMAT

    Hoda Muthana ile ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan Donald Trump "Hoda Muthana'nın ülkeye geri alınmaması için" Dışişleri Bakanı Pompeo'ya ‘talimat' verdiğini söylemişti. Pompeo da aynı gün bir açıklama yaparak genç kadının ABD vatandaşı olmadığını ve ülkeye kabul edilmeyeceğini duyurmuştu. Pompeo, Muthana'nın geçerli bir ABD pasaportu ya da seyahat vizesi olmadığını da açıklamıştı.

    Ancak Muthana'nın ailesi kızlarının ABD vatandaşı olduğunu savunuyor.

    AVUKATLAR: BİR TWEET'LE GERİ ALINMAMALI

    Ailenin davasını üstlenen Constitutional Law Center for Muslims in America (CLCMAA- Amerika'daki Müslümanlar için Anayasa Hukuku Merkezi), konunun Muthana ailesinin de ötesini ilgilendirdiğini savunuyor. Merkezden yapılan açılamada, "Vatandaşlık anayasa tarafından korunan ana haktır ve bir kez tanındığında bir tweet ile geri alınmamalı-davranış ne kadar kötü olursa olsun" denildi.

    BEGÜM'E BENZİYOR

    In this file photo taken on February 22, 2015 Renu Begum, eldest sister of missing British girl Shamima Begum, holds a picture of her sister while being interviewed by the media in central London
    © AFP 2018 / Laura Lean
    İngiltere, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Shamima Begum'u vatandaşlıktan çıkarıyor
    Alabama'da büyüyen Hoda Muthana, beş yıl önce 19 yaşındayken ailesine Türkiye'de bir üniversite etkinliğine katılacağını söyleyerek evden ayrılmış, ancak Suriye'de IŞİD'e katılmıştı. Ancak şimdi pişman olduğunu söyleyen genç kadın ülkesine geri dönmek istediğini açıklamıştı. Muthana'nın 18 aylık bir oğlu var. 

    Muthana'nın durumu 15 yaşındayken IŞİD'e katılan ve yeni doğan bebeğiyle İngiltere'ye dönmeye çalışan Shamima Begum'e benzetildi. Begum'un de Birleşik Krallık vatandaşlığı iptal edilmişti.

    Etiketler:
    Dava, Vatandaşlık, Anayasa, Constitutional Law Center for Muslims in America (CLCMAA), Federal Mahkeme, IŞİD, Ahmet Ali Muthana, Hoda Muthana, William Barr, Mike Pompeo, Shamima Begum, Donald Trump, Alabama, Washington, Suriye, ABD
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