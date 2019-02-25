Reynmen 'Derdim Olsun' klibinden kaç para kazandığını açıkladı

YouTube'ta 'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, bir takipçisinin sorusu üzerine, şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı.

'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, geçen günlerde 133 milyon izlenen klibini YouTube'daki kanalından kaldırmıştı.

Reynmen'in o videosunu tamamen silmediği Youtube'un 'gizli' seçeneğini kullandığı ortaya çıkmıştı.

© Fotoğraf : YouTube Sosyal medya fenomeni Reynmen, YouTube Türkiye rekorunu kırdı

Sık sık takipçileriyle sosyal medyadan soru-cevap yapan Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 'Derdim Olsun' şarkısından kazandığı parayı açıkladı.

Bir takipçisinin "133 milyon izlenen şarkın sana ne kadar kazandırdı?" sorusuna "Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 120 —130 bin TL kazandım" açıklamasını yaptı.